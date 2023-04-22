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Шоумен Ларрі Елдер висунув свою кандидатуру у президенти США від республіканців

22 квітня, 2023 субота
05:48
Світ Ларрі Елдер

Американський радіоведучий Ларрі Елдер висунув власну кандидатуру на пост президента США від Республіканської партії на виборах 2024 року

Про це повідомляє CNN.

"Я оголошую, що балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", - сказав Елдер в ефірі Fox News.

Відповідаючи на запитання, що змусило його зробити це, Елдер назвав занепокоєння щодо безпеки кордонів США та зауважив, що демократи "роблять Америку системно расистською".

Елдер був головним опонентом від республіканців, які у 2021 році домагалися відставки губернатора Каліфорнії демократа Гевіна Ньюсома через невдоволення його реакцією на пандемію COVID-19, зокрема запровадження у штаті низки обмежень.

Губернаторові вдалося зберегти посаду, але активність Елдера принесла йому широку популярність і підтримку серед виборців Республіканської партії.

Хоча Елдер, бувши прихильником Трампа, підтримав закиди колишнього президента про нібито фальсифікації під час виборів, пізніше визнав, що президент Джо Байден переміг у 2020 році "чесно і відкрито".

Останні кількадесят років Елдер провів у медіаіндустрії, зокрема, в 1993 році був ведучим власного радіошоу "Шоу Ларрі Елдера", пізніше написав кілька книг і вів телешоу. Він також займався юридичною практикою і заснував власну юридичну фірму з працевлаштування Laurence A. Elder & Associates, якою керував впродовж 15 років.

Окрім Елдера, про намір висунути свої кандидатури від Республіканської партії на президентських виборах у 2024 році також заявили губернатор Флориди Рон ДеСантіс і колишній віцепрезидент Майк Пенс.

вибори президента
США
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