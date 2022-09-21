Про це Шойгу заявив під час звернення до громадян Росії 21 вересня, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, РФ нібито втратила в Україні 5 937 військових загиблими.

"Наші втрати на сьогодні загиблими 5937 осіб", - сказав Шойгу.

Водночас за даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого українці знищили 55 110 окупантів.

Шойгу назвав кількість загиблих росіян вперше з березня 2022 року. Тоді він заявив, що загинули 1351 російський військовий.

Також Шойгу стверджує, що Україна нібито втратила 61 207 військових загиблими та 49 368 пораненими.

"На початковому етапі Збройні сили України представляли близько 201-202 тисячі осіб, за цей час понад 100 тисяч їхніх втрат, при цьому загиблих у них 61 207 осіб і поранених 49 368 осіб", - сказав Шойгу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 22 серпня заявив, що у війні з Росією загинуло близько 9 тисяч українських військових.

22 серпня Валерій Залужний заявив, що у війні з Росією загинуло майже 9 тисяч українських військових.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з 24 лютого до 21 вересня окупанти втратили близько 55 110 військових.

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