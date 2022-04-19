Шойгу вперше за три тижні з'явився на публіці та звинуватив США в ескалації в Україні

Про це повідомляє BBC.

За його словами, США та інші західні країни роблять все, щоб максимально затягнути перебіг війни в Україні.

"Наростаючі обсяги постачання іноземного озброєння наочно демонструють їхні наміри провокувати "київський режим" воювати до останнього українця", - сказав Шойгу.

Також він заявив, що Росія "послідовно виконує план "визволення" "ДНР" та "ЛНР".

Міністр оборони РФ останнім часом рідко з'являється на публіці та робить заяви, через що у ЗМІ з'явилися чутки про поганий стан його здоров'я. До цього Шойгу востаннє робив публічні заяви 29 березня.



29 березня Сергій Шойгу заявив, що Збройним силам України, нібито, завдано суттєвої шкоди і РФ має намір зосередитися на "звільненні" Донбасу.

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