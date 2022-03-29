Шойгу заявив, що РФ "суттєво знизила потенціал ЗСУ" та зосередиться на "звільненні" Донбасу

Слова Шойгу передає російська агенція Інтерфакс.

За словами Шойгу, основні завдання першого етапу так званої "спеціальної військової операції" виконані, що дозволяє зосередити основні зусилля на досягненні головної мети російських окупантів - захопленні Донбасу.

"Загалом основні завдання першого етапу операції виконані. Істотно знижено бойовий потенціал українських Збройних сил, що дозволяє зосередити основну увагу та основні зусилля на досягненні головної мети – "звільненні" Донбасу", - сказав Шойгу.

За даними міністра оборони РФ, ЗСУ, нібито, завдано суттєвої шкоди.

"Завойовано панування у повітрі. Практично знищено військово-повітряні сили та систему протиповітряної оборони. Перестали існувати військово-морські сили країни. Значні втрати зазнали всіх з'єднань сухопутних та десантно-штурмових військ", - переконує Шойгу.

Нагадаємо, 26 березня повідомлялося, що начальник Генштабу ЗС РФ Сергій Рудський назвав основною метою "спецоперації" повне "визволення" Донбасу.

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