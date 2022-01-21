Шойгу запросив очільника Міноборони Великої Британії на перемовини до Москви, щоб обговорювати актуальні питання безпеки
Міністр оборони Сергій Шойгу у відповідь на пропозицію очільника Міноборони Великої Британії Бена Воллеса провести переговори в Лондоні запросив його до Москви
Про це пише Інтерфакс, посилаючись на Міноборони РФ.
"Сергій Шойгу підтвердив своєму британському колезі готовність обговорювати всі актуальні питання безпеки і, ґрунтуючись на принципах взаємності, запропонував провести переговори в Москві, у будь-який зручний для британського міністра оборони час, - зазначили у міністерстві.
За словами Сергія Шойгу, відновлення контактів з Великою Британією сприятиме зменшенню напруги в Європі.
У Міноборони Росії додали, що він надіслав Бену Воллесу листа у відповідь.
Раніше, 17 січня міністр оборони Великої Британії заявив про запрошення російського колеги до Лондона впродовж наступних тижнів, щоб обговорити інтереси в галузі безпеки.
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