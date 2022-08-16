Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Шойгу, попри занепокоєння та звинувачення Заходу, Росія не планує застосовувати проти України тактичну ядерну або хімічну зброю.

"З військової точки зору нема потреби застосування ядерної зброї в Україні для досягнення поставлених цілей. Головне призначення російських ядерних озброєнь це стримування ядерного нападу. Його використання обмежується надзвичайними обставинами, визначеними у російських керівних документах, відкритих для широкого ознайомлення", - сказав Шойгу.

16 серпня посольство РФ у США попередило про ризик військового зіткнення двох ядерних держав через допомогу Вашингтона Україні.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb