Шойгу заявив, що РФ не має наміру застосовувати проти України ядерну зброю
Міністр оборони Росії Сергії Шойгу запевнив, що Москва не має наміру застосовувати проти України тактичну ядерну зброю
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Шойгу, попри занепокоєння та звинувачення Заходу, Росія не планує застосовувати проти України тактичну ядерну або хімічну зброю.
"З військової точки зору нема потреби застосування ядерної зброї в Україні для досягнення поставлених цілей. Головне призначення російських ядерних озброєнь це стримування ядерного нападу. Його використання обмежується надзвичайними обставинами, визначеними у російських керівних документах, відкритих для широкого ознайомлення", - сказав Шойгу.
- 16 серпня посольство РФ у США попередило про ризик військового зіткнення двох ядерних держав через допомогу Вашингтона Україні.
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