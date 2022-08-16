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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Шойгу заявив, що РФ не має наміру застосовувати проти України ядерну зброю

Шойгу заявив, що РФ не має наміру застосовувати проти України ядерну зброю

16 серпня, 2022 вiвторок
10:43
війна з Росією путлер шойгу

Міністр оборони Росії Сергії Шойгу запевнив, що Москва не має наміру застосовувати проти України тактичну ядерну зброю

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

За словами Шойгу, попри занепокоєння та звинувачення Заходу, Росія не планує застосовувати проти України тактичну ядерну або хімічну зброю. 

"З військової точки зору нема потреби застосування ядерної зброї в Україні для досягнення поставлених цілей. Головне призначення російських ядерних озброєнь це стримування ядерного нападу. Його використання обмежується надзвичайними обставинами, визначеними у російських керівних документах, відкритих для широкого ознайомлення", - сказав Шойгу.

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Україна
Росія
ядерна зброя
Сергій Шойгу
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