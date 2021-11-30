Штаб ООС показав наслідки обстрілу Станиці Луганської
У штабі операції Об'єднаних сил показали наслідки окупаційного обстрілу Станиці Луганської 29 листопада
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що по Станиці Луганській окупанти випустили 47 снарядів калібру 122 мм. У школі селища, яка знаходиться у 200 метрах від епіцентру вибухів, заняття почалися із запізненням.
Від обстрілу найбільше постраждала територія депо залізничної станції "Кіндрашівська-Нова". Снаряди пошкодили чотири будівлі, перебили рейки і шпали на коліях.
Крім того, поранення отримав один із залізничників, що чергував на КПП. Він знаходиться в лікарні, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
За словами заступника начальника депо "Кіндрашівська-Нова" Олега Степаненка, відновлення станції обійдеться в сотні тисяч грн.
Військові ЗСУ наголосили, що того ж дня, коли обстріляли Станицю Луганська, окупнати відкривали вогонь по населеному пункту Старий Айдар. Вогонь вівся з мінометів калібру 120 мм. У селищі впало близько 40 мін. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.
- Нагадаємо, окупаційні війська на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, внаслідок цього селище та прилеглі населені пункти частково залишилися без світла.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.58Продаж 31.04
- Актуальне
- Важливе