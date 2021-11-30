Штаб ООС показав наслідки обстрілу Станиці Луганської

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що по Станиці Луганській окупанти випустили 47 снарядів калібру 122 мм. У школі селища, яка знаходиться у 200 метрах від епіцентру вибухів, заняття почалися із запізненням.





Від обстрілу найбільше постраждала територія депо залізничної станції "Кіндрашівська-Нова". Снаряди пошкодили чотири будівлі, перебили рейки і шпали на коліях.





Крім того, поранення отримав один із залізничників, що чергував на КПП. Він знаходиться в лікарні, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.





За словами заступника начальника депо "Кіндрашівська-Нова" Олега Степаненка, відновлення станції обійдеться в сотні тисяч грн.





Військові ЗСУ наголосили, що того ж дня, коли обстріляли Станицю Луганська, окупнати відкривали вогонь по населеному пункту Старий Айдар. Вогонь вівся з мінометів калібру 120 мм. У селищі впало близько 40 мін. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.





Нагадаємо, окупаційні війська на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, внаслідок цього селище та прилеглі населені пункти частково залишилися без світла.

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