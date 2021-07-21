Штам "Дельта" є дуже заразним, але всі визнані вакцини проти COVID-19 залишаються ефективними, - академік Комісаренко
Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що штам коронавірусу "Дельта" є дуже заразним, але всі відомі вакцини є ефективними проти всіх мутацій COVID-19
Про це Комісаренко заявив у програмі "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
"Насправді, мутації у вірусі COVID-19 відбуваються постійно. У кожної людини, яка є носієм, вірус мутує раз на 10-15 днів. Штам "Дельта" - це варіант, який став небезпечним, адже в ньому об'єдналося дві варіації: те, що було в каліфорнійському та бразильському варіантах. Через це штам "Дельта" став більш контагіозним", - пояснив Комісаренко.
Науковець додав, що "Дельта" не призводить до значного погіршення перебігу захворювання, але цей штам є дуже заразним.
"Поки що практично всі відомі вакцини від коронавірусу COVID-19: Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, CoronaVac, - вони всі менш ефективні проти нових штамів, адже були створені проти первинного "уханського" вірусу. Але все одно вони ефективні, оскільки запобігають інфікуванню, перебігу тяжкості та сприяють зменшенню летальності. Так що нічого особливого з цим новим варіантом "Дельта" не відбувається", - сказав Комісаренко.
- Нагадаємо, за даними НАН, в Україні завершується фаза зниження захворюваності на коронавірус.
- Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус розповів, що у світі може з'явитися штам коронавірусу, який навчиться "обходити вакцини".
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