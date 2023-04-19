Про це повідомляє DW.

"Сьогодні я стою перед вами та прошу у вас вибачення за злочини, вчинені тут німцями", - заявив Штайнмаєр на пам'ятному заході у Варшаві 19 квітня у присутності президентів Польщі та Ізраїлю Анджея Дуди та Іцхака Герцога.

Він запевнив, що німці усвідомлюють свою відповідальність перед тими, хто вижив та загинув.

"Німці переслідували, поневолювали та вбивали євреїв Європи, євреїв Варшави з жорстокістю та нелюдяністю, для яких у нас немає слів. Для нас, німців, відповідальність за нашу історію не має кінцевої точки. Вона залишиться нам нагадуванням і нашою місією в теперішньому та майбутньому", - сказав Штайнмаєр.

Він також звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у порушенні міжнародного права.

"Російський президент порушив міжнародне право, оскаржив кордони, здійснив захоплення земель. Ця війна приносить незмірні страждання, насильство, руйнування та смерть народу України. Ви в Польщі та Ізраїлі знаєте за своєю історією, що свободу та незалежність необхідно захищати та відстоювати", - зазначив Штайнмаєр.

Президент Німеччини наголосив, що після трагічних подій Другої світової у Європі ніколи не мала знову починатися війна, подібна до російського вторгнення в Україну.

"Ніколи більше!" - так звучить найважливіший урок історії Німеччини, і він означає, що в Європі ніколи не мала знову починатися війна, подібна до російського вторгнення в Україну. Ніколи більше - це означає, що ми твердо стоїмо на боці України разом із Польщею та іншими нашими союзниками. Ми підтримуємо Україну в гуманітарному, політичному та військовому відношенні", - підсумував Штайнмаєр.