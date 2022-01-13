Шторм на Азовському морі та в портах: рятувальники попередили про несприятливі погодні умови

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"За даними Укргідрометцентру, вдень 14 січня на Азовському морі та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм. (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня синоптики попередили про шквальний вітер у західних областях України.

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