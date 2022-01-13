Шторм на Азовському морі та в портах: рятувальники попередили про несприятливі погодні умови
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про несприятливі погодні умови на Азовському морі та в портах
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, вдень 14 січня на Азовському морі та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм. (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 13 січня синоптики попередили про шквальний вітер у західних областях України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.68
Купівля 27.68Продаж 27.94
-
EUR
Купівля 31.53Продаж 31.98
- Актуальне
- Важливе