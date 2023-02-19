Штучний інтелект і світ
У нас вчора багато обговорювали ChatGPT, оскільки саме вчора сервіс відкрили для України
Насправді цим інструментом можна було користуватися давно, якщо зареєструвати сервіс на іноземця.
Це фантастичний інструмент для дослідника. Слід лише розуміти, що шукаючи відповідь на ваше питання штучний інтелект обробляє як правдиву, так і хибну інформацію, тому помилки неминучі. Уся російська брехня і пропаганда про Україну, до прикладу, теж використовується як база для відповідей. А тому штучний інтелект - лише інструмент, який використовуватимуть як для добра, так і для злих намірів.
У науці теж: хтось матиме інструмент для досліджень, а хтось асистента для поширення плагіату. У тоталітарних суспільствах штучний інтелект буде способом боротьби з демократією. Китай, авторитарна технологізована країна давно з його допомогою утримує поліцейську диктатуру. А США забезпечує технологічний розвиток. Як ми використаємо ШІ залежатиме від нас).
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