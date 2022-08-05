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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Штурм Херсона не потрібен: ми хочемо створити умови, щоби росіяни самі залишили місто, - майор ЗСУ Ковальов
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Штурм Херсона не потрібен: ми хочемо створити умови, щоби росіяни самі залишили місто, - майор ЗСУ Ковальов

5 серпня, 2022 п'ятниця
10:50
війна з Росією Херсон

Майор Збройних сил України Роман Ковальов розповів, що штурм Херсона не потрібен, натомість ЗСУ треба створити умови, щоби російські окупанти самі залишили місто

Військовий поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Штурм Херсона не потрібен нікому: ні військовим, ні місцевим мешканцям. Ми хочемо створити оперативні й тактичні умови, щоби росіяни самі залишили Херсон. Це буде ідеальний варіант. Наразі ми демонструємо окупантам, що буде, якщо вони не залишать українське місто", - зазначив Ковальов.

Офіцер додав, що Збройні сили України можуть будь-якої миті остаточно зруйнувати Антонівський міст.

"Якби Збройні сили хотіли остаточно зруйнувати Антонівський міст, то в нас для цього все є. Але ми чомусь цього не робимо. Певно, є якісь плани. Ще одна - дві ночі й Антонівського мосту не було б. Проте, чомусь ми цього не робимо", - зауважив Роман Ковальов.

  • 4 серпня військовий експерт Валерій Рябих в етері Еспресо розповів, що РФ стягує на Південь України 28 батальйонно-тактичних груп, аби стримати контрнаступ ЗСУ.
  • Пізніше СтратКом ЗСУ повідомив, що українські військові "знищують пачками" елітні підрозділи повітряно-десантних військ російських окупантів у Херсонській області.
  • Того ж дня речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що українська артилерія за добу, 4 серпня, знищила 5 складів окупантів, 4 бази та один штаб, який був розташований у Чорнобаївці.

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