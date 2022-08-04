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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Знищують пачками. На Херсонщині Росія втрачає еліту десантників, - СтратКом ЗСУ

Знищують пачками. На Херсонщині Росія втрачає еліту десантників, - СтратКом ЗСУ

4 серпня, 2022 четвер
23:51
війна з Росією окупанти рф

Українські військові "знищують пачками" елітні підрозділи повітряно-десантних військ російських окупантів у Херсонській області

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Свідченням просування українських військових у Херсонській області є колосальні втрати росіян. Вони припадають на елітні підрозділи десантників, які були перекинуті в регіон.

На доказ успішної ліквідації росіян СтратКом наводить списки вбитих росіян з 747 гвардійського десантно-штурмового полку.

  • 4 серпня британська розвідка повідомила, що РФ встановлює спецобладнання на мостах біля Херсона, щоб захиститися від ударів з точної зброї.
  • Українські розвідники інформують, що в окупованому Херсоні росіяни запасаються надувними човнами.

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