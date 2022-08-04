Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Свідченням просування українських військових у Херсонській області є колосальні втрати росіян. Вони припадають на елітні підрозділи десантників, які були перекинуті в регіон.

На доказ успішної ліквідації росіян СтратКом наводить списки вбитих росіян з 747 гвардійського десантно-штурмового полку.

4 серпня британська розвідка повідомила, що РФ встановлює спецобладнання на мостах біля Херсона, щоб захиститися від ударів з точної зброї.

Українські розвідники інформують, що в окупованому Херсоні росіяни запасаються надувними човнами.

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