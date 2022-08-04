В окупованому Херсоні росіяни запасаються надувними човнами, — розвідка
У місті окупанти також шукають підземні захищені приміщення, в яких можна обладнати бомбосховища
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
"Під час огляду підземних комунікацій Херсонського бавовняного комбінату рашисти намагались з’ясувати чи можливо розмістити в них 40 одиниць військової техніки. Також проводили фотозйомку приміщень та шукали карту тунелів. При огляді з’ясувалось, що в тунелях обладнано укриття для співробітників підприємства, де було створено запас продуктів та води. Тієї ж ночі окупанти зірвали замки з приміщень та викрали всі запаси", - йдеться у повідомленні.
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Розвідники пишуть, що в селищі Антонівка окупанти масово скуповують і вилучають всі наявні плавальні засоби, серед іншого надувні човни та матраци.
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