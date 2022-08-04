В окупованому Херсоні росіяни запасаються надувними човнами, — розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Під час огляду підземних комунікацій Херсонського бавовняного комбінату рашисти намагались з’ясувати чи можливо розмістити в них 40 одиниць військової техніки. Також проводили фотозйомку приміщень та шукали карту тунелів. При огляді з’ясувалось, що в тунелях обладнано укриття для співробітників підприємства, де було створено запас продуктів та води. Тієї ж ночі окупанти зірвали замки з приміщень та викрали всі запаси", - йдеться у повідомленні.

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Розвідники пишуть, що в селищі Антонівка окупанти масово скуповують і вилучають всі наявні плавальні засоби, серед іншого надувні човни та матраци.

31 липня Збройні сили України ракетами HIMARS знищили залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області.

1 серпня британська розвідка повідомила, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України.

3 серпня у міноборони Великої Британії повідомили, що російські окупанти після ударів ЗСУ по Антонівському мосту через Дніпро у Херсоні звели понтонну переправу та намагаються відновити залізничне сполучення області з Кримом.