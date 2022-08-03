Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині неминучий, - військовий експерт Киричевський
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський переконаний, що контрнаступ ЗСУ на Півдні України є неминучим
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни перекидають особовий склад та техніку зі Сходу на Південь України не для того, щоб стримати контрнаступ Збройних сил України, а для того, щоб загальмувати темпи контрнаступальних дій української армії. Росіяни прекрасно розуміють, що контрнаступ ЗСУ просто неминучий2, - пояснив Киричевський.
Експерт наголосив, що знищення російських складів з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях є підготовкою до контрнаступу ЗСУ.
"Вогневі задачі по скупченню особового складу та техніки росіян, складам з боєприпасами і є контрнаступальними діями. Тобто росіяни намагаються загальмувати те, що на них і так насувається", - додав він.
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