Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині неминучий, - військовий експерт Киричевський

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни перекидають особовий склад та техніку зі Сходу на Південь України не для того, щоб стримати контрнаступ Збройних сил України, а для того, щоб загальмувати темпи контрнаступальних дій української армії. Росіяни прекрасно розуміють, що контрнаступ ЗСУ просто неминучий2, - пояснив Киричевський.

Експерт наголосив, що знищення російських складів з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях є підготовкою до контрнаступу ЗСУ.

"Вогневі задачі по скупченню особового складу та техніки росіян, складам з боєприпасами і є контрнаступальними діями. Тобто росіяни намагаються загальмувати те, що на них і так насувається", - додав він.

31 липня Збройні сили України ракетами HIMARS знищили залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області.

1 серпня британська розвідка повідомила, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України.

3 серпня у міноборони Великої Британії повідомили, що російські окупанти після ударів ЗСУ по Антонівському мосту через Дніпро у Херсоні звели понтонну переправу та намагаються відновити залізничне сполучення області з Кримом

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