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Британська розвідка вказала на головну проблему РФ після ударів ЗСУ по мостах та залізниці на Херсонщині

3 серпня, 2022 середа
08:51
війна з Росією

Російські окупанти після ударів ЗСУ по Антонівському мосту через Дніпро у Херсоні звели понтонну переправу та намагаються відновити залізничне сполучення області з Кримом

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що внаслідок українського удару по російському потягу з боєприпасами в Херсонській області дуже малоймовірно, що залізничне сполучення між Херсоном та Кримом, залишиться в робочому стані. Російські сили, ймовірно, відремонтують залізничну колію протягом кількох днів, але вона залишатиметься вразливою.

Також зазначається, що Росія нещодавно розгорнула поромну переправу замість пошкодженого Антонівського мосту через Дніпро та запевнила, що вона призначена для цивільного використання. Однак британці переконані, що російські військові майже напевно використовуватимуть її для переміщення військ і матеріально-технічного забезпечення.

"Цілком ймовірно, що ми спостерігатимемо збільшення кількості цивільних, які намагатимуться втекти з Херсона та його околиць, оскільки бойові дії тривають і дефіцит продовольства погіршується. Це створить тиск на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до впровадження заходів контролю руху", - дійшли висновку в британській розвідці. 

  • 31 липня Збройні сили України ракетами HIMARS знищили залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області.
  • 1 серпня британська розвідка повідомила, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України. 

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Херсонщина
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Військові новини
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