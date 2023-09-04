Штурмовики, артилерія та удари по тилах: Згурець назвав компоненти для змін на фронті

Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в етері Еспресо.

"Нарешті ми підходимо до тверезих оцінок ситуації. Коли нам зокрема говорили про маневрові війну, концентруйте зусилля своїх бригад на одному напрямку і проводьте комбіновану операцію. А вже потім до наших партнерів поволі приходить розуміння, що така концентрація на одному напрямку призвела до значних втрат. Бо, який сенс наступати декількома бригадами на заміновану територію, якщо це б спричинило гальмування просування цих підрозділів, а далі завдання ударів артилерією та авіацією противника", - зазначив Згурець.

Аналітик вважає, що ці ризики були одразу зрозумілі після перших дій 47 бригада поблизу Роботиного й ці зміни зараз вважаються оптимальними.

"Ми більше часу витратити на розмінування територій, але зараз ми вже створили передумови для того, аби вийти на другу лінію, де захисні споруди противника будуть менш щільними, коли ми говоримо зокрема про міни. Тому що, фортифікація основної лінії оборони достатньо потужна, це треба визнати, але не окопи захищаються - захищається особовий склад", - зазначив він.

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Згурець додав, що зараз цей особовий склад сконцентрований не по всій лінії оборони, а по окремих ділянках, яка якраз знищується артилерією.

"Тому у нас є зараз 3 компоненти бойових дій - це штурмові підрозділи малими групами, артилерія на відстані 25 км, яка знищує російські фортифікаційні споруди та силу противнику, удари вглибину до 80 км. Ці три компоненти є зараз вирішальними для забезпечення змін на лінії фронту", - підсумував аналітик.