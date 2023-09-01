Просування ЗСУ під Бахмутом та співвідношення втрат зброї під час контрнаступу: воєнні підсумки тижня

Ситуація в Бахмуті: ЗСУ мають передумови для успіхів

Два дні тому генерал Сирський, який був на Бахмутському напрямку поставив завдання щодо Кліщіївки та Андріївки. Сказав, що треба поставити в цьому крапку. Має спілкування з бійцями говорить про те, що є виконання цього завдання щодо Кліщіївки, але у зведеннях Генштабу це не згадується. Ймовірно, наші війська очікують на контратаки противника. Вони розуміють, що Кліщіївка в низині і треба рухатися далі. Є позитивні передумови, бо росіян там уже обмаль. Він можливо буде проводити контратаки, наражаючись на нашу артилерію. Щодо Андріївки - з півночі та півдня ЗСУ її обійшли. Ворог дотискується до залізниці, яка пролягає там - це лінія оборони, яку утримували достатній час. Думаю, що ворога найближчим часом буде вибито за цю залізницю поблизу Андріївки.

В Бахмуті з обох сторін - значна кількість сил та артилерії. Ворог не може полишити цю ділянку фронту через політичне завдання. Я думаю, що українська армія зараз це використовує, аби утримувати значне угруповання ворога. За різними оцінками, йдеться про цифру у приблизно 50 тис. бійців.

Оцінка контрнаступу через втрату техніки та засобів

Є два показники оцінки контрнаступу, який вже триває три місяці - або кількісний (знищення ворожої сили, техніки та озброєння, або просування по лінії фронту). Ми пам’ятаємо після першого місяця інформаційні гойдалки щодо того, що Україна нібито не так наступає. Буквально останній тиждень всі закордонні генерали говорять про те, що Україна реалізує стратегію розтягування, виснаження противника. Ці показники знищення ворожої сили і техніки та потреба росіян перекидати свої резерви говорять про те, що стратегія обрана правильно.

Співвідношення втрат нашої техніки та техніки ворога на південному фронті - 1:1. Щодо артилерії - 1:3. Ворог втрачає втричі більше артсистем - це говорить про гарну контрбатарейну боротьбу з нашого боку. Тобто знищення важливих цілей противника, які заважають просуватися нашим підрозділам. Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ Сергій Баранов сказав, що наша контрбатарейна боротьба зрівнялася з противником. Думаю, що він дещо злукавив, бо зараз контрбатарейні заходи ЗСУ набагато переважають можливості противника.

Контрнаступ на півдні: росіяни тримаються до останнього, але тренд зрозумілий

Наші підрозділи здійснюють на Токмацькому або в перспективі на Мелітопольському напрямку одразу на кількох ділянках. Зокрема, наступ в напрямку Новопрокопівки і далі, також наступ між Роботиним і Вербовим, і окремий наступ на Вербове. Всі ці три населених пункти перебувають під тиском ЗСУ. У напрямку Вербового відбувається перетин "лінії Суровікіна" на певній ділянці від 3 до 6 км. Зараз треба міряти не це, а вибиття противника з лісосмуг. Ворог головно там утримує оборону і виснаження противника в лісосмугах дозволить забезпечити подальше просування. Панівні висоти трохи східніше від Новопрокопівки зайняті ЗСУ. Ситуація поблизу Вербового і тиск на противника дозволяє говорити про динаміку, про яку повідомляє Генштаб.

Сьогодні естонська розвідка сказала, що росіяни ледь утримують позиції, перекидають резерви. Думаю, "ледь утримують" - це емоційність від журналістів. Дійсно є передумови для протискання оборони противника, ворог дійсно підтягує резерви. Динаміка на нашому боці, але ворог все одно буде триматися до останнього. На цій ділянці фронту буде ще багато складних моментів, але тренд загалом зрозумілий.

Ще одна ділянка нашого наступу - Приютне, Старомлинівка, Старомайорське. У Приютному є російські підрозділи, які обходяться російськими військами. Цей населений пункт захищений ще річками попереду і позаду, які ускладнюють дії ЗСУ. З огляду на те, що з трьох сторін здійснюється тиск на Приютне - була інформація про те, що росіяни почали відводити війська з цієї ділянки. Наскільки далеко, поки що сказати важко. Є розуміння, що відведення буде на іншу лінію оборони. Там укріплена лінія, яку росіяни будуть до останнього утримувати. Там, як на мене, ситуація з точку зору резервів краща, ніж у зоні Роботиного. Якщо за цей час боїв ЗСУ додадуть активності на Вугледарському напрямку або в зоні Василівки, це пришвидшить процес розтріскування оборони РФ. Ми чітко не знаємо загальну кількість наших сил і резервів. І щодо військ РФ ми робимо припущення, що ворог почав використовувати резерви. Через використання елітних десантних підрозділів з Херсонського та Куп’янського напрямку, аби утримувати оборону в зоні Роботиного.

Ефект знищення Іл-76 в Пскові та нові американські ракети для ЗСУ

Судячи з супутникових знімків аеродрому в Пскові, два транспортних літаки Іл-76 вигоріли повністю та ще два літаки зазнали суттєвих пошкоджень. Керівник ГУР Кирило Буданов сказав про те, що для виконання цього завдання використовувались підрозділи, які діяли на території РФ. Це була ризикова операція, вона спирається на людські ресурси. Знищення цих літаків - це значний удар по спроможностях РФ і ідеологічний удар. Також і ідеологічний удар, бо зайти на 700 км і знищити 4 літаки - це означає, що можна на будь-яку ділянку у РФ зайти групою і забезпечити виконання завдання. Таких літаків у росіян приблизно сотня, половина більш-менш боєздатна. 4 літаки за один вихід - це гарний показник.

Пентагон замовив для України ракети AMRAAM на $192 млн. Це найсучасніші ракети, які використовуються для літаків класу "повітря-повітря". Вони можуть знищувати цілі на відстані 160 км. Кожна ракета має власний радар, який шукає ціль на відстані 26 км. Це дійсно круті ракети, які підійдуть для літаків F-16, котрі ми в перспективі отримаємо. Але вони також використовуються в комплексах NASAMS. У нас є два дивізіони, через деякий час їх буде 15. До них треба будуть ракети. Цілком зрозуміло, що Пентагон дивиться наперед і замовляє ракети, щоб вони були і для ракет, і для систем ППО.