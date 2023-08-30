"Кліщіївку треба дотиснути": Сирський відвідав позиції військових на передньому краї

Про це він повідомив у телеграм.

Разом з командирами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 3-ї та 5-ї окремих штурмових бригад, бригади "Лють" та 68-ї окремої єгерської бригади Сирський спланував подальші дії, обговорив розв'язання проблемних питань.

Крім того, поставив задачу перед українськими воїнами "дотиснути" населений пункт Кліщіївка на Бахмутському напрямку.

"Зараз ви, як завжди, на вістрі... Ви знаєте, у нас є цей пункт Кліщіївка, яку треба дотиснути. І тут, без перебільшення, виключно ваша роль, ваша відвага, ваша мужність, ваші навички. І я не знаю нікого іншого, хто може виконати це завдання. Пишаюсь, що мені випала честь командувати такими героями. Я знаю, що ми переможемо", - звернувся командувач до бійців.

Також генерал-полковник нагородив найкращих бійців.

"Пишаюся тим, що випала честь командувати такими героями, впевнений в нашій перемозі. Дякую за службу кожному. Будемо і надалі безжально нищити ворога та повертати наші землі", - наголосив Сирський.

Контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку: останні події

29 серпня на фронті відбулось 35 бойових зіткнень. За даними Генштабу росіяни безуспішно вели наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ситуація на фронті динамічна, ворог знаходиться у пастці у Бахмуті, адже не може ні вийти з міста, ні вільно рухатися в ньому.

За її словами, зараз ЗСУ непогано просуваються на Бахмутському напрямку, наші воїни змогли взяти багато панівних висот. Через це ворог намагається відвернути увагу Сил оборони на інших напрямках.

Також 30 серпня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

"На Бахмутському напрямку щоденно ідуть гарячі бої. Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи. Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємся вперед", - зазначив він.

Він зазначив, що в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріївки тривають інтенсивні бойові дії. Цим напрямкам приділяють особливу увагу, наголосив Сирський.

Згодом майор ЗСУ Максим Жорін повідомив, що 3-тя штурмова бригада вибиває ворога з лісосмуг поблизу населеного пункту Андріївка біля Бахмута, щоб отримати повний контроль над цим населеним пунктом.