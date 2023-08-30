Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Кліщіївку треба дотиснути": Сирський відвідав позиції військових на передньому краї

"Кліщіївку треба дотиснути": Сирський відвідав позиції військових на передньому краї

30 серпня, 2023 середа
12:46
Війна з Росією на фото Олександр Сирський

У середу, 30 серпня, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції військових на передньому краї бойових дій на Донеччині

Про це він повідомив у телеграм.

Разом з командирами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 3-ї та 5-ї окремих штурмових бригад, бригади "Лють" та 68-ї окремої єгерської бригади Сирський спланував подальші дії, обговорив розв'язання проблемних питань. 

Крім того, поставив задачу перед українськими воїнами "дотиснути" населений пункт Кліщіївка на Бахмутському напрямку.

"Зараз ви, як завжди, на вістрі... Ви знаєте, у нас є цей пункт Кліщіївка, яку треба дотиснути. І тут, без перебільшення, виключно ваша роль, ваша відвага, ваша мужність, ваші навички. І я не знаю нікого іншого, хто може виконати це завдання. Пишаюсь, що мені випала честь командувати такими героями. Я знаю, що ми переможемо", - звернувся командувач до бійців.

Також генерал-полковник нагородив найкращих бійців.

"Пишаюся тим, що випала честь командувати такими героями, впевнений в нашій перемозі. Дякую за службу кожному. Будемо і надалі безжально нищити ворога та повертати наші землі", - наголосив Сирський.

Контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку: останні події

29 серпня на фронті відбулось 35 бойових зіткнень. За даними Генштабу росіяни безуспішно вели наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.  

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ситуація на фронті динамічна, ворог знаходиться у пастці у Бахмуті, адже не може ні вийти з міста, ні вільно рухатися в ньому.

За її словами, зараз ЗСУ непогано просуваються на Бахмутському напрямку, наші воїни змогли взяти багато панівних висот. Через це ворог намагається відвернути увагу Сил оборони на інших напрямках.

Також 30 серпня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. 

"На Бахмутському напрямку щоденно ідуть гарячі бої. Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи. Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємся вперед", - зазначив він. 

Він зазначив, що в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріївки тривають інтенсивні бойові дії. Цим напрямкам приділяють особливу увагу, наголосив Сирський. 

Згодом майор ЗСУ Максим Жорін повідомив, що 3-тя штурмова бригада вибиває ворога з лісосмуг поблизу населеного пункту Андріївка біля Бахмута, щоб отримати повний контроль над цим населеним пунктом.

Україна
ЗСУ
Бахмут
Читайте також:
Гривня, 1000 гривень, гроші
29 серпня, 2023 вiвторок
Українці назвали місячний рівень доходу, який вважають достатнім для життя
Київщина
30 серпня, 2023 середа
Атака РФ по Україні: у Києві є загиблі і поранені, на Житомирщині пошкоджений об'єкт інфраструктури та залізничне полотно
Російські військові
29 серпня, 2023 вiвторок
Виплати російським військовим у декілька разів перевищують середню зарплату населення РФ, - британська розвідка
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.6
    Продаж 41.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
30 серпня
14:13
У Швейцарії судитимуть ексофіцера білоруського "ескадрону смерті", причетного до викрадення опозиціонерів
У Швейцарії судитимуть ексофіцера білоруського "ескадрону смерті", причетного до викрадення опозиціонерів
14:00
OPINION
Валерія Півень
Міграція лише зростатиме: 800 тисяч українців планують покинути країну
13:58
путін і орбан
Орбан: Без залучення росіян до європейської архітектури безпеки спокій громадян ЄС неможливий
13:51
На фото: мирна акція сімей військовополонених і зниклих безвісти
Рідні військовополонених і зниклих безвісти провели в Києві акцію на підтримку захисників
13:42
фейк
ЗСУ спростували повідомлення міноборони РФ про нібито знищення українських військових катерів
13:41
суд, суддя
У Києві судитимуть колишню викладачку вишу, яка перед студентами звинувачувала ЗСУ в обстрілах Донбасу
13:38
На фото: тимчасово окупований населений пункт
На Запоріжжі СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, які хотіли "виборів", - ЗМІ
13:31
Віктор Орбан
Орбан заявив, що збереження життя українців важливіше за незалежність країни
13:21
На фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Франції
Кулеба розповів у Франції про контрнаступ Сил оборони в Роботиному на Запоріжжі
13:11
човен
У тимчасово окупованому Криму росіяни заборонили маломірним суднам виходити в море, - ЦНС
13:11
Нафта
Ціни на нафту зростають через скорочення запасів у США та ураган у Мексиканській затоці, - Reuters
13:10
екологія
Зміна клімату може призвести до загибелі 1 мільярда людей, - учені
13:08
Оновлено
Алі Бонго
У Габоні відбувся держпереворот: військові оголосили про зміну режиму
13:03
імпорт електроенергії
Увечері 29 серпня Україна побила рекорд зі споживання електроенергії: було застосовано аварійну допомогу з ЄС
13:01
Ексклюзив
корупція, суд
Центр протидії корупції: ідея прирівняти корупцію до держзради становить загрозу для євроінтеграції України
13:01
Укриття в івано-франківській школі
У Києві ухвалили рішення про цілодобовий доступ до укриттів у закладах освіти
12:57
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 23-29 серпня: точкові успіхи ЗСУ на півдні можуть накрити ЗС РФ лавиною
12:56
на фото: наслідки російського обстрілу Донеччини
Росіяни вночі обстріляли Донеччину: загинули двоє цивільних, семеро - поранені
12:52
Оновлено
Київщина
Атака РФ по Україні: у Києві є загиблі і поранені, на Житомирщині пошкоджений об'єкт інфраструктури та залізничне полотно
12:42
Михайло Шелков
Приховане постачання українського титану до РФ: росолігарху Шелкову оголосили додаткові підозри
12:41
Оновлено
Псков, вибухи
Аеродром Пскова атакували БПЛА: у міноборони РФ змовчали про атаку, у ГУР підтвердили знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76
12:32
F-16
Польща вироблятиме деталі для винищувачів F-16
12:31
Федір Веніславський
У Раді пропонують скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту
12:31
Приват24
ПриватБанк відкрив онлайн-продаж валюти. Деталі
12:31
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець прогнозує розширення плацдарму ЗСУ в районі Роботиного в ширину, а не вглиб
12:22
На фото: скрін фільму "Растін"
Тизер фільму "Растін" з'явився на Netflix в українській озвучці
12:12
електроенергія
У 6 областях України є знеструмлення через обстріли
12:10
ресторан "Хлібний"
З вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть на годину довше
12:09
Мелітополь
Росіяни розгорнули в окупованому Мелітополі другий крематорій, - мер
12:02
OPINION
Богдан Данилишин
Поствоєнне відновлення: стратегія і тактика дій
12:02
корупція
Раді пропонують прирівняти корупційні злочини до держзради
12:00
Штучний інтелект, ШІ
В Google Meet презентували штучний інтелект Duet, який замінятиме людей на робочих зустрічах
11:54
підводний робот для пошуку риби
В Ізраїлі розробили автономного підводного робота для пошуку риби
11:43
Логотип Премії імені Василя Стуса
Премія імені Василя Стуса 2023 року: коли стане відомим імʼя лауреата
11:42
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 серпня: вартість долара та євро в обмінниках падає
11:32
Ексклюзив
Зеленський показав світлини з Бахмута
Третя ОШБр просувається на південь від Бахмута, - Жорін про деталі боїв
11:26
книжки
Амбасадорка Британії назвала улюблених українських письменників
11:23
Тайвань
Британський парламент вперше назвав Тайвань незалежною країною в офіційному документі
11:15
посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс
"Надають таку підтримку вперше в історії": амбасадорка Британії пояснила, що іноземні уряди очікують від влади України
11:13
ЧВК Вагнер
У Білорусі між вагнерівцями та місцевими правоохоронцями загострюється конфлікт
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV