Третя ОШБр просувається на південь від Бахмута, - Жорін про деталі боїв
3-тя штурмова бригада вибиває ворога з лісосмуг поблизу населеного пункту Андріївка біля Бахмута, щоб отримати повний контроль над цим населеним пунктом
Про це в ефірі Еспресо сказав заступник командира 3-ої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.
"Наша третя штурмова бригада має наказ на просування вперед і його втілює у життя. Зараз ми вибиваємо ворога з лісосмуг поблизу населеного пункту Андріївка, щоб з часом отримати повний контроль над цим населеним пунктом", - розповів він.
Жорін додав, що ворог на цьому напрямку майже не має змоги користуватися броньованою технікою навіть для підвозу особового складу.
"Ми всі її знищуємо щойно вона з'являється на горизонті. За позиції росіяни тримаються, намагаються давати опір. Такого, щоб він залишав позиції, тікав, здавався в полон, зараз немає. Це пов'язано з тим, що перекидають більш-менш свіжі резерви, які мають сили триматися, але нас це не зупиняє. З усім тим ми потрохи просуваємось і контроль над лісосмугами отримуємо", - підсумував заступник командира.
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