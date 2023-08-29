Ворог не може ні вийти з Бахмута, ні вільно рухатися в ньому, ЗСУ вийшли на багато панівних висот, - Маляр

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"У нас ситуація розвивається доволі динамічно на всіх напрямках, але вся ця динаміка у текстах та відео зазвичай звучить як "тривають важкі бої". Насправді ж, там дуже активно розвивається ситуація", - пояснила маляр.

Вона розповіла, що зараз ЗСУ непогано просуваються на Бахмутському напрямку, наші воїни змогли взяти багато панівних висот. Через це ворог намагається відволікти Сили оборони на інших напрямках.

"Якщо говорити про Схід, там непогано ми просуваємося по Бахмутському напрямку, це власне те, що найбільше ворогу дошкуляє, і тому вони намагаються відволікти наші зусилля на інших напрямках. Там ми рухаємось по південному флангу. Ми вже й так вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватись теж не можуть. І там зараз найбільше говорять про бої в Кліщівці, Курдюмівці, Андріївці. Дійсно, там тривають бої. Потрошечки ми там просуваємось і там є у нас успіхи", - розповіла заступниця.

Маляр повідомила, що ворог намагається перетягнути підрозділи Сил оборони на Куп’янсько-Лиманський напрямок.

"Була активізація, тижні два тому почалась дуже висока їх активність – обстріли, війська підтягнули. Наші їх дуже потужно зупинили й знищили. Вони відновлюються, здійснюють там зараз перегрупування і не полишають своїх планів туди рухатись", - додала Маляр.

За її словами, по північному кордону, який межує з Білоруссю, росіяни перекидають свої війська в резерви тих підрозділів, які вони якраз використовують у наступі на Куп’янському і Лиманському напрямках.

Заступниця також поділилась деталями про ситуацію на сході.

"Щодо ситуації на Сході, в районі Авдіївки та Мар’їнки з січня 2023 року триває наступ ворога. Там не просто бої, там дуже запекла боротьба 2 потужних противників, у нас там стоять дуже сильні бригади. Ворог фактично Мар’їнку взяти під контроль не може, і це вже майже рік триває, на стільки потужно ми тримаємо оборону. Авдіївку вони хочуть оточити, вони навіть не збираються туди заходити, бо бояться зав’язнути в таких боях, як у Бахмуті, і по суті Авдіївка і Мар’їнка – це один з епіцентрів на Сході", - каже вона.

Маляр додала, що основний напрямок для наступу ЗСУ – це Південь.

"Якщо для ворога Схід і ми там переважно в обороні, окрім Бахмутського напрямку, то на півдні ворог в обороні. Запорізька область, Херсонська під обстрілами. По цих двох областях ворог в обороні. Це означає, що ми там здійснюємо наступальні дії", - пояснила посадовиця.