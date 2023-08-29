На Херсонщині окупанти погрожують українцям тюрмою та депортацією за відмову від паспортів РФ, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 29 серпня.

"У населеному пункті Михайлівка Скадовського району Херсонської області російські окупаційні війська утискають місцевих мешканців, які відмовляються отримати російські паспорти. Через відмову оформити ворожий паспорт окупанти проводять рейди по помешканням, здійснюють принизливі перевірки, погрожують ув’язненням та депортацією", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ уразили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепёк" ворога

Систему уразили підрозділи ракетних військ і артилерії. Ці види військ також уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Своєю чергою авіація сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

За добу противник здійснив 48 обстрілів з РСЗВ по території України

Також, протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Середина-Буда, Попівка, Кіндратівка, Володимирівка Сумської області та Огірцеве, Караїчне, Охримівка, Мала Вовча, Нестерне Харківської області.

противник завдав авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Середина-Буда, Попівка, Кіндратівка, Володимирівка Сумської області та Огірцеве, Караїчне, Охримівка, Мала Вовча, Нестерне Харківської області. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Фиголівка, Дворічна, Синьківка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Фиголівка, Дворічна, Синьківка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області; Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Новоєгорівка Луганської області та Ямпіль, Сівесрьк, Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області; Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Новоєгорівка Луганської області та Ямпіль, Сівесрьк, Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Озарянівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Озарянівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка Донецької області.

сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Щербаки, Степове, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні, Лук’янівське Запорізької області.

противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Щербаки, Степове, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні, Лук’янівське Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Золота Балка, Микілське, Садове, Херсон, Софіївка, Широка Балка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.