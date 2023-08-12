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Шукають партизан: у Мелітополі окупанти перевіряють пасажирів громадського транспорту

12 серпня, 2023 субота
14:43
Війна з Росією окупанти, орки

Представники окупаційної поліції Мелітополя проводять рейди у громадському транспорті: вони перевіряють документи та телефони пасажирів, аби виявити місцеве підпілля

Про це інформує Центр національного спротиву. 

"У тимчасово окупованому Мелітополі та районі російські окупаційні війська проводять операцію з пошуку місцевого підпілля. Цього разу вони використовують своїх поліціянтів. Росіяни назвали це перевіркою громадського транспорту на безпеку", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що під час зупинки громадського транспорту на перевірку, першочергово перевіряють не водіїв, а пасажирів. Так звані поліцейські вимагають показати російський паспорт. Крім того, вони перевіряють інші документи, телефони та вміст сумок та кишень.

  • 29 липня стало відомо, що Росія посилює пошук партизанів і проукраїнських жителів на тимчасово окупованих територіях. Для цього окупаційна адміністрація залучає велику кількість місцевих колаборантів та лояльних до ворога мешканців. 

Суспільство
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
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