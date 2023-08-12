Про це інформує Центр національного спротиву.

"У тимчасово окупованому Мелітополі та районі російські окупаційні війська проводять операцію з пошуку місцевого підпілля. Цього разу вони використовують своїх поліціянтів. Росіяни назвали це перевіркою громадського транспорту на безпеку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зупинки громадського транспорту на перевірку, першочергово перевіряють не водіїв, а пасажирів. Так звані поліцейські вимагають показати російський паспорт. Крім того, вони перевіряють інші документи, телефони та вміст сумок та кишень.