Шукають партизан: у Мелітополі окупанти перевіряють пасажирів громадського транспорту
Представники окупаційної поліції Мелітополя проводять рейди у громадському транспорті: вони перевіряють документи та телефони пасажирів, аби виявити місцеве підпілля
Про це інформує Центр національного спротиву.
"У тимчасово окупованому Мелітополі та районі російські окупаційні війська проводять операцію з пошуку місцевого підпілля. Цього разу вони використовують своїх поліціянтів. Росіяни назвали це перевіркою громадського транспорту на безпеку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час зупинки громадського транспорту на перевірку, першочергово перевіряють не водіїв, а пасажирів. Так звані поліцейські вимагають показати російський паспорт. Крім того, вони перевіряють інші документи, телефони та вміст сумок та кишень.
- 29 липня стало відомо, що Росія посилює пошук партизанів і проукраїнських жителів на тимчасово окупованих територіях. Для цього окупаційна адміністрація залучає велику кількість місцевих колаборантів та лояльних до ворога мешканців.
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