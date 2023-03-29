Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні оголосили про замінування кількох об'єктів та житлових будинків, вигадавши історію про "анонімні дзвінки". Мабуть, забули, що анонімно в окупації дзвонити неможливо, адже всі номери, прив'язані до паспортів", – розповідає мер.

Таким чином рашисти "законно" оглядають приміщення та перевіряють людей.

Повідомляється, що цього разу самі ж російські окупанти спростували інформацію.

"Але невідомо, який сценарій реалізують наступного разу – може знову спростують, може "виявлять вибухівку", яку самі ж і підклали, а може щось підірвуть, додавши до нескінченного переліку жертв окупації мирних мелітопольців", – додав Федоров.

Міський голова закликає жителів виїжджати з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні або в країни Європейського Союзу за першої ж можливості.