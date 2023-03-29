Шукають партизанів: окупанти оголосили про замінування кількох об’єктів та житлових будинків у Мелітополі, - мер
29 березня загарбники РФ заявили про замінування ряду об'єктів на тимчасово окупованій території міста Мелітополь Запорізької області, у такий спосіб шукають партизанів
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні оголосили про замінування кількох об'єктів та житлових будинків, вигадавши історію про "анонімні дзвінки". Мабуть, забули, що анонімно в окупації дзвонити неможливо, адже всі номери, прив'язані до паспортів", – розповідає мер.
Таким чином рашисти "законно" оглядають приміщення та перевіряють людей.
Повідомляється, що цього разу самі ж російські окупанти спростували інформацію.
"Але невідомо, який сценарій реалізують наступного разу – може знову спростують, може "виявлять вибухівку", яку самі ж і підклали, а може щось підірвуть, додавши до нескінченного переліку жертв окупації мирних мелітопольців", – додав Федоров.
Міський голова закликає жителів виїжджати з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні або в країни Європейського Союзу за першої ж можливості.
- 26 березня стало відомо, що на тимчасово захопленій території Запорізької області після кожного вибуху окупанти посилюють фільтраційні заходи - у катівнях тримають близько 500 жителів Мелітополя.
- У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області вранці 29 березня пролунало кілька вибухів у різних районах міста.
- Також сьогодні стало відомо, що росіяни готуються до фейкових виборів на тимчасово окупованому Запоріжжі.
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