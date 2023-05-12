Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

За словами представника воєнної розвідки України, Андрія Юсова, одіозні ватажки російських окупаційних сил нині перебувають у стресі й бентезі, що спричинені невизначеністю їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Путіна та остаточної поразки Росії у війні.

"Ніхто з цієї трійці не бажає брати на себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук винних. От зараз Шойгу, Герасимов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винний", - сказав Юсов.