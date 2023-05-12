"Шукають винного": у ГУР прокоментували конфлікт Пригожина та Шойгу
Публічні конфлікти між власником ПВК Вагнера Пригожиним з міністром оборони держави-агресора Шойгу та головою Генштабу армії РФ Герасимовим свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку РФ
Про це інформує Головне управління розвідки МО України.
За словами представника воєнної розвідки України, Андрія Юсова, одіозні ватажки російських окупаційних сил нині перебувають у стресі й бентезі, що спричинені невизначеністю їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Путіна та остаточної поразки Росії у війні.
"Ніхто з цієї трійці не бажає брати на себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук винних. От зараз Шойгу, Герасимов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винний", - сказав Юсов.
- Washington Post написало, що Путін підтримав Шойгу у протистоянні з Пригожиним, а Міноборони РФ планувало дискредитувати главу ПВК Вагнера.
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