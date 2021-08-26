Шведський гурт АВВА вперше за майже 40 років випустить нові пісні

Про це повідомляє Суспільне з посиланням ВВС.



Гурт також готується до шоу під назвою Abba Voyage, в якому голограми учасників виконають головні хіти.



Новий студійний запис повинен вийти 27 серпня.



Рішення записати нові пісні після оголошення про запуск проєкту Abba Voyage.



Квартет ABBA, який проіснував з 1972 по 1982 рік - став одним з найуспішніших за всю історію попмузики і був внесений до Зали слави рок-н-ролу.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb