Шведський гурт АВВА вперше за майже 40 років випустить нові пісні
Шведський попгурт ABBA випустить 5 нових треків, до цього нові пісні виходили 39 років назад
Про це повідомляє Суспільне з посиланням ВВС.
Гурт також готується до шоу під назвою Abba Voyage, в якому голограми учасників виконають головні хіти.
Новий студійний запис повинен вийти 27 серпня.
Рішення записати нові пісні після оголошення про запуск проєкту Abba Voyage.
Квартет ABBA, який проіснував з 1972 по 1982 рік - став одним з найуспішніших за всю історію попмузики і був внесений до Зали слави рок-н-ролу.
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