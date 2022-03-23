Швеція надасть Україні 5 тис. одиниць протитанкової зброї і техніку для розмінування

Про це повідомив в ефірі Шведського радіо міністр оборони Петер Гультквіст, пише "Європейська правда".



Як вказав швецький міністр, комітет з питань фінансів парламенту Швеції має обговрити новий пакет воєнної підтримки.



В новий пакет буде входити ще 5 тис. одиниць протитанкової зброї на додачу до виділених уже 5 тисяч, а також інша військова допомога. Зокрема, обладнання для розмінування.



Нагадаємо, Швеція передала понад $50 млн для ЗСУ.



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