Швеція надасть Україні 5 тис. одиниць протитанкової зброї і техніку для розмінування
Швеція надасть Україні 5 тис. одиниць протитанкової зброї та обладнання для розмінування
Про це повідомив в ефірі Шведського радіо міністр оборони Петер Гультквіст, пише "Європейська правда".
Як вказав швецький міністр, комітет з питань фінансів парламенту Швеції має обговрити новий пакет воєнної підтримки.
В новий пакет буде входити ще 5 тис. одиниць протитанкової зброї на додачу до виділених уже 5 тисяч, а також інша військова допомога. Зокрема, обладнання для розмінування.
Нагадаємо, Швеція передала понад $50 млн для ЗСУ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.18
- Актуальне
- Важливе