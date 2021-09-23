Швеція підпише військову угоду з Норвегією і Данією через напруженість у Балтійському морі
Швеція підпише угоду про оборонну співпрацю з Норвегією і Данією, щоб протистояти ситуації в Балтійському регіоні
Про це повідомляє ЄП.
Швеція, яка не є членом НАТО, відновлює збройні сили через зростаючу напруженість із Росією у регіоні.
"Якщо виникне кризова ситуація, ми будемо значно краще підготовлені, так як будемо координувати наші плани в цьому регіоні" , - сказав міністр оборони Петер Гултквіст.
За його словами, ресурси трьох країн допоможуть стримати потенційного антагоніста.
Швеція збільшила військові витрати та поглибила військову співпрацю з НАТО і сусідніми країнами.
"Ми знаємо, що Росія готова використовувати військову силу для досягнення своїх політичних цілей і завдань. Ми поглиблюємо наше співробітництво з іншими країнами в цьому регіоні саме для того, щоб підняти планку запобігання криз", - додав міністр.
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