Швеція підпише військову угоду з Норвегією і Данією через напруженість у Балтійському морі

Про це повідомляє ЄП.

Швеція, яка не є членом НАТО, відновлює збройні сили через зростаючу напруженість із Росією у регіоні.

"Якщо виникне кризова ситуація, ми будемо значно краще підготовлені, так як будемо координувати наші плани в цьому регіоні" , - сказав міністр оборони Петер Гултквіст.

За його словами, ресурси трьох країн допоможуть стримати потенційного антагоніста.

Швеція збільшила військові витрати та поглибила військову співпрацю з НАТО і сусідніми країнами.

"Ми знаємо, що Росія готова використовувати військову силу для досягнення своїх політичних цілей і завдань. Ми поглиблюємо наше співробітництво з іншими країнами в цьому регіоні саме для того, щоб підняти планку запобігання криз", - додав міністр.



