Швеція ще може стати членом НАТО до липня, - Столтенберг

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, цитує Politico.

"Моєю метою залишається те, щоб ми могли отримати ратифікацію Швеції після виборів у Туреччини, але до саміту у Вільнюсі", - сказав він, однак не уточнив, чи необхідна для ратифікації зміна уряду Туреччини.

Столтенберг наголосив, що вирішувати буде Туреччина. Її слово в цьому питанні буде вирішальним для Швеції попри те, що Угорщина також відмовилася від ратифікації. Він додав, що не може дати жодних гарантій, оскільки мова йде про суверенні національні парламенти.

На думку генсека НАТО, Швеція зробила свій внесок у відповідь на занепокоєння Туреччини. На переговорах, за словами Столтенберга, вона довела, що посилює співпрацю з Туреччиною, бореться з тероризмом, а такою обмінюється більшою кількістю розвідданих. Крім того, наразі немає жодних обмежень на експорт зброї зі Швеції до Туреччини.

Столтенберг зазначив, що Швеція хоч і не є членом клубу, вона не одна. На його думку, країна тепер набагато безпечніше, ніж була до того, як подала заявку в НАТО.

"Я докладу всіх зусиль, щоб ратифікувати Швецію", - наголосив Столтенберг.