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Швеція ще може стати членом НАТО до липня, - Столтенберг

31 березня, 2023 п'ятниця
10:16
Світ Єнс Столтенберг

Швеці має шанс стати членом НАТО до липня, оскільки її заявку можуть ратифікувати після травневих виборів у Туреччині

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, цитує Politico.

"Моєю метою залишається те, щоб ми могли отримати ратифікацію Швеції після виборів у Туреччини, але до саміту у Вільнюсі", - сказав він, однак не уточнив, чи необхідна для ратифікації зміна уряду Туреччини.

Столтенберг наголосив, що вирішувати буде Туреччина. Її слово в цьому питанні буде вирішальним для Швеції попри те, що Угорщина також відмовилася від ратифікації. Він додав, що не може дати жодних гарантій, оскільки мова йде про суверенні національні парламенти.

На думку генсека НАТО, Швеція зробила свій внесок у відповідь на занепокоєння Туреччини. На переговорах, за словами Столтенберга, вона довела, що посилює співпрацю з Туреччиною, бореться з тероризмом, а такою обмінюється більшою кількістю розвідданих. Крім того, наразі немає жодних обмежень на експорт зброї зі Швеції до Туреччини.

Столтенберг зазначив, що Швеція хоч і не є членом клубу, вона не одна. На його думку, країна тепер набагато безпечніше, ніж була до того, як подала заявку в НАТО.

"Я докладу всіх зусиль, щоб ратифікувати Швецію", - наголосив Столтенберг.

  • У 2022 році Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
  • Вже 22 березня 2023 року парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО.
  • 29 березня посла Росії в Стокгольмі Віктора Татарінцева викликало шведське міністерство закордонних справ через заяву з погрозами про вступ країни до НАТО. У дописі посол застеріг Швецію від приєднання до оборонного Альянсу.
  • 31 березня у парламенті Туреччини кажуть, що поки не ратифікували протокол щодо вступу Швеції до НАТО, бо шведський уряд повільно вживає відповідних заходів.
Швеція
Туреччина
Єнс Столтенберг
НАТО
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