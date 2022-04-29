Швеція виділила понад $150 млн для посилення військової інфраструктури на острові Готланд у Балтійському морі

Про це повідомляє Reuters.



Кошти спрямують на розширення казарм та інфраструктури на острові.



"Метою є можливість розмістити набагато більше призовників і зробити операції більш ефективними", – заявив міністр фінансових ринків Швеції Макс Ельгер.



У 2018 році Швеція відновила Готландський полк і посилила оборону острова за допомогою ракет класу "земля-повітря".



Готланд, найбільший острів Швеції, розташований приблизно за 330 км на північ від російського Калінінграда.

24 березня президент України Володимир Зеленський під час виступу в Риксдагу Швеції зазначив, що російські пропагандисти вже обговорюють в ефірах державного телебачення, як Росія окупує, зокрема, Шведський острів Готланд та утримуватиме його під своїм контролем десятиліттями

29 квітня стало відомо, що винищувачі НАТО, розміщені у Балтії та Чорноморському регіоні, "багато разів" за останні чотири дні піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн-членів.