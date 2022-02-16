Швеція заявила, що не подаватиме заяву на членство у НАТО

Про це йдеться у заяві швецького уряду.



"Право на вибір власної безпекової політики має центральне значення для нашої безпеки. Уряд не має наміру подавати заявку на членство у НАТО. Наша безпекова політика залишається незмінною", - сказала очільниця МЗС Швеції Анн Лінде.



За словами посадовиці, безпекова ситуація у європейському регіоні залишається напруженою.



"Все більше спостерігається конфронтаційна риторика та військові дії Росії, як видимі, так і таємні. Посилена російська військова присутність біля кордонів України та вимоги Росії щодо гарантій безпеки загрожують суті європейського порядку безпеки", - наголосила Лінде.



"Україна, як і Швеція, має право робити свій власний вибір політики безпеки. Росія не має права диктувати Україні його за допомогою погроз та насильства", - йдеться у повідомленні.

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