Швейцарія готова надати українським біженцям спецстатус, щоб оминути бюрократичні процедури

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SwissInfo.



Надання спецстатусу дозволяє скоротии бюрократичні процедури для біженців. Його країна розробила в середині 90-х років, під час воєн на Балканах. Однак його ще не застосовували, оскільки коли його остаточно схвалили, коли потреби в застосуванні такого механізму вже не уло.



Передбачається, що статус "S" може поширюватися на українців та членів родин, а також громадян третіх країн, які до початку повномасштабної війни мали постійну посвідку на проживання в Україні. Він не може надаватися тим, хто вже отримав прихисток у ЄС.



Спецстатус надає право на проживання у Швейцарії на рік з можливістю продовжити його, доки триватиме війна. Він також дозволяє працевлаштуватися і влаштувати дітей до школи. Крім того, планується, що біженці з України з таким статусом зможуть отримувати $1600 щомісячно.



Крім того, швейцарський уряд розширив можливості такого статусу та дозволив його отримувачам подорожувати вільно країнами Шенгенської зони.



Від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну 11 тис. українців зареєструвалися в Швейцарії як біженці. За заявою урядовців, держава готова прийняти до 60 тис. людей, хоча й прогнозують, що потік біженців з України збільшиться до 300 тис.

Нагадаємо, Швейцарія створює спеціальну комісію для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.



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