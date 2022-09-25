Швейцарія переграла Іспанію у Лізі націй
У 5-му турі Ліги націй збірна Швейцарії неочікувано перемогла Іспанію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Іспанія - Швейцарія закінчився поразкою господарів з рахунком 1:2. Гості двічі виходили вперед. Спершу Мануель Аканджі забив на 21-й хвилині, але на 55-й іспанці зрівняли - відзначився Жорді Альба.
Переможний м'яч у матчі стався на 58-й хвилині. Бріл Емболо став героєм зустрічі та приніс Швейцарії перемогу.
Після 5-х матчів Португалія з 10 очками очолює 2 групу елітного дивізіону Ліги націй. Слідом йде Іспанія - 8 очок. Швейцарія з 6 балами йде третьою. Чехія - четверте місце - 4 набраних пункти.
Ліга націй
Дивізіон А. 5-й тур
23 вересня
Іспанія - Швейцарія 1:2
Голи: Альба, 55 - Аканджі, 21, Емболо, 58
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