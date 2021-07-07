Швейцарія приєдналася до санкцій проти режиму Лукашенка

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters, передає Радіо Свобода.



Швейцарія слідом за ЄС та США розширила санкції проти Білорусі за примусову посадку рейсу Ryanair у травні та арешт журналіста Романа Протасевича.



Раніше 7 липня Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб Республіки Білорусь через фальсифікації результатів президентських виборів, а також залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур та затримань.

Нагадаємо, що до нового пакету санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі раніше приєдналися шість європейських країн.