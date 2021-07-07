Швейцарія приєдналася до санкцій проти режиму Лукашенка
Уряд Швейцарії включив до списку санкцій проти Білорусі 78 осіб та 7 організацій
Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters, передає Радіо Свобода.
Швейцарія слідом за ЄС та США розширила санкції проти Білорусі за примусову посадку рейсу Ryanair у травні та арешт журналіста Романа Протасевича.
Раніше 7 липня Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб Республіки Білорусь через фальсифікації результатів президентських виборів, а також залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур та затримань.
- Нагадаємо, що до нового пакету санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі раніше приєдналися шість європейських країн.
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