Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву речника швейцарського департаменту з економічних питань.

Відомо, що напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт надіслала листа швейцарській колезі Віолі Амхерд з проханням дозволити реекспорт 35-міліметрових боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну. Україна також звернулася до Берна із проханням дозволити постачання.

Представник міністерства економіки Швейцарії повідомив, що лист з цієї теми був отриманий від міністерства оборони Німеччини, додавши, що міністр економіки Гі Пармелін "своєчасно відповість на цей лист". Прессекретар відмовився коментувати, чи Україна запитувала уряд Швейцарії.

У квітні Берн наклав вето на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, які використовуються зенітними танками Gepard. 35-мм снаряди спочатку постачалися швейцарськими компаніями для німецької армії кілька десятиліть тому, але їхній реекспорт був заблокований після того, як швейцарський уряд заявив, що постачання порушать закон про нейтралітет Швейцарії.

Власну позицію Швейцарія пояснила законом про нейтралітет. Попри це Швейцарія відійшла від своєї звичайної позиції повного неприєднання, а Берн повторив майже всі санкції, які Європейський Союз запровадив проти Москви.

26 жовтня Німеччина передала Україні ще дві системи MARS II та чотири артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Німецький уряд також оновив і перелік анонсованої військової допомоги. Зокрема, німці пообіцяли передати Україні ще 6100 артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тисяч пострілів калібру 40 мм для гранатометів.

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