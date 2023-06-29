Швейцарія запровадила санкції проти причетних до підриву суверенітету Молдови
Уряд Швейцарії запровадив санкції на поїздки проти п'яти фізичних осіб, які брали участь у діях, спрямованих на підрив суверенітету та незалежності Молдови
Про це інформує Швейцарський фінансовий регулятор FINMA.
Зазначають, що під санкції потрапили п'ять бізнесменів і політичних діячів. У зв'язку з цим буде заблоковано кошти та економічні ресурси цих людей. Також їм буде заборонено в'їзд та транзит до Швейцарії.
Указ щодо обмежень набув чинності 28 червня 2023 року.
Що відомо про дестабілізацію в Молдові
Наприкінці квітня Рада ЄС затвердила новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.
21 травня у Кишиневі під час мітингу "Європейська Молдова" було прийнято резолюцію про включення євроінтеграції до конституції країни.
Уже 26 травня Рада ЄС вперше ухвалила регламент про запровадження санкцій за дестабілізацію Молдови. Під обмеження ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.
А 5 червня міністерство фінансів США розширило список підсанкційних осіб і компаній із Росії, причетних до спроби держперевороту в Молдові.
Згодом, 19 червня, Конституційний суд Молдови визнав неконституційною діяльність проросійської партії "Шор", яка загрожувала незалежності та суверенітету країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе