Швейцарія запровадила стелю цін на російські нафтопродукти
Швейцарія приєдналася до обмежень ЄС щодо сирої нафти та нафтопродуктів з Росії та ввела стелю цін на них
Про це повідомили у федеральній раді Швейцарії.
У федеральній раді нагадали, що 4 лютого ЄС запровадив граничні ціни на нафтопродукти з Росії у відповідь на порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України. Федеральна рада обмежила ціни на нафтопродукти з Росії з 15 лютого.
"Послуги, які сприяють торгівлі, посередництву та транспортуванню таких продуктів, як мазут із Росії або походженням з Росії, тепер дозволені лише за умови, що ціна не перевищує 45 доларів США за барель. Ціна на бензин, дизельне пальне або гас обмежена на рівні 100 доларів США за барель", – зазначено в повідомленні.
Нові санкції набули чинності о 18:00 15 лютого 2023 року.
Метою запроваджених граничних цін є зниження цінових стрибків, викликаних військовою агресією Росії проти України, а також обмеження доходів Росії від нафти.
- 4 лютого Євросоюз встановив граничний рівень ціни на російські бензин та дизпаливо на рівні $100 за барель, а на продукцію, що продається з дисконтом, – $45 за барель
- 5 лютого в ЄС набула чинності заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із РФ. Це стосується зокрема бензину, дизеля, гасу, нафти й мазуту
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