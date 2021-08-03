Швейцарія зняла обмеження на в'їзд українців до країни

Про це повідомляє інтерактивний ресурс Міністерства закордонних справ України.



"Для громадян України з 02.08.2021 року знято обмеження на в'їзд до Швейцарії", - зазначають у міністерстві.



Повідомляється, що для в'їзду до Швейцарії українцям необхідно пред'явити сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози минуло 14 днів), негативний результат ПЛР-тесту (необхідно зробити максимум за 72 години до в'їзду), негативний результат швидкого тесту на антигени (необхідно зробити максимум за 48 годин до в'їзду) або підтвердження, що ви перехворіли на коронавірус протягом останніх шести місяців й одужали.



Водночас враховується лише сертифікат про вакцинацію препаратами, визнаними у Швейцарії, зокрема Pfizer/BioNTech (BNT162b2/Comirnaty/Tozinameran), Moderna (mRNA-1273/Spikevax/COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria/Covishield), Janssen/Johnson&Johnson (Ad26.COV2.S), Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac).



"Для осіб, які прибули до Швейцарії з регіонів із небезпечними варіантами вірусу й перебували на території цих регіонів більше ніж десять днів, і які нещеплені або не можуть довести, що за останні шість місяців хворіли на COVID-19, передбачено 10-денний карантин", - додають у МЗС.

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