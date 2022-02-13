Швейцарці голосують на референдумі з питань ЗМІ, дослідів на тваринами, реклами тютюну й податків
На швейцарський конфедеральний референдум 13 лютого 2022 винесено питання підтримки ЗМІ за рахунок коштів держбюджету, дослідів над тваринами, реклами тютюнових виробів, податків на підприємництво
Про це із посиланням на суспільний портал Swiss Info, розповідає Еспресо.TV.
На першому в новому році федеральному референдумі 13 лютого 2022 року народ проголосуватиме за двома вже ухваленими законами та двома народними законодавчими ініціативами.
Справа в тому, що швейцарський конфедеральний центр вирішив підтримувати швейцарські ЗМІ не лише, як раніше, за допомогою непрямих фінансових заходів, а тепер ще й прямими платежами. Передбачається за рік додатково виділяти газетам, онлайн-ЗМІ, локальним регіональним радіо- та телеканалам близько 150 мільйонів франків. Таке бачення має соціал-демократка Симонетта Соммаруга, що у Федеральній раді Швейцарії (уряді) відповідає за медіа.
Проти цього пакету заходів виступили великі видавничі холдинги та політики правого спектру. І тому вони ініціювали референдум, використавши свої народні права прямої демократії.
Дивіться і слухайте: Віталій Портников про мовну політику в Швейцарії (скорочено, повна версія - 1 год. 6 хв. лекції)
Окрім того, на референдумі 13 лютого 2022 року громадяни Швейцарії голосують з приводу скасування "емісійного податку" - гербового збору, який доводиться сплачувати, якщо, наприклад, компанія збільшує власний капітал, продаючи свої акції на ринку. Цей збір нині становить 1% від придбаного свіжого капіталу та стягується лише з сум, що перевищують мільйон франків.
З приводу доцільності заборони дослідів на тваринах Швейцарія голосуватиме вже вчетверте. Три минулі народні ініціативи на цю тему було відхилено.
Що ж стосується тютюну в рекламі, то нині палить цигарки кожен четвертий постійний мешканець Швейцарії, а це близько 2 мільйонів людей. Частка курців є дуже великою й серед молоді: палять у країні близько 100 000 молодих людей віком від 15 до 19 років. На референдумі 13 лютого 2022 року швейцарські виборці дадуть відповідь на питання про те, чи хочуть вони, і якщо так, то як, захистити молодих людей від негативних наслідків ,вживання тютюну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.9
Купівля 27.9Продаж 28.3
-
EUR
Купівля 31.74Продаж 32.3
- Актуальне
- Важливе