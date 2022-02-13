Швейцарці голосують на референдумі з питань ЗМІ, дослідів на тваринами, реклами тютюну й податків

Про це із посиланням на суспільний портал Swiss Info, розповідає Еспресо.TV.



На першому в новому році федеральному референдумі 13 лютого 2022 року народ проголосуватиме за двома вже ухваленими законами та двома народними законодавчими ініціативами.



Справа в тому, що швейцарський конфедеральний центр вирішив підтримувати швейцарські ЗМІ не лише, як раніше, за допомогою непрямих фінансових заходів, а тепер ще й прямими платежами. Передбачається за рік додатково виділяти газетам, онлайн-ЗМІ, локальним регіональним радіо- та телеканалам близько 150 мільйонів франків. Таке бачення має соціал-демократка Симонетта Соммаруга, що у Федеральній раді Швейцарії (уряді) відповідає за медіа.



Проти цього пакету заходів виступили великі видавничі холдинги та політики правого спектру. І тому вони ініціювали референдум, використавши свої народні права прямої демократії.



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Окрім того, на референдумі 13 лютого 2022 року громадяни Швейцарії голосують з приводу скасування "емісійного податку" - гербового збору, який доводиться сплачувати, якщо, наприклад, компанія збільшує власний капітал, продаючи свої акції на ринку. Цей збір нині становить 1% від придбаного свіжого капіталу та стягується лише з сум, що перевищують мільйон франків.



З приводу доцільності заборони дослідів на тваринах Швейцарія голосуватиме вже вчетверте. Три минулі народні ініціативи на цю тему було відхилено.



Що ж стосується тютюну в рекламі, то нині палить цигарки кожен четвертий постійний мешканець Швейцарії, а це близько 2 мільйонів людей. Частка курців є дуже великою й серед молоді: палять у країні близько 100 000 молодих людей віком від 15 до 19 років. На референдумі 13 лютого 2022 року швейцарські виборці дадуть відповідь на питання про те, чи хочуть вони, і якщо так, то як, захистити молодих людей від негативних наслідків ,вживання тютюну.





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