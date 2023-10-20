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Сі Цзіньпін не хоче воювати з Заходом, але від Путіна відмовитись не готовий, - Клімкін

20 жовтня, 2023 п'ятниця
21:13
Світ Сі Цзіньпін та Путін

Сі Цзіньпін не хоче воювати з Заходом, але відмовитись від Путіна китайський лідер поки що не може 

Таку думку висловив дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін в етері телеканалу "Еспресо".

"Що стосується Путіна, я не бачу в ньому якогось страху, але не бачу фундаментальної впевненості. Зустріч з лідером Китаю для Путіна була критично важлива. Він пропонує свої послуги або спільну стратегію щодо виснаження Заходу, так звану "антизахідну коаліцію". Путін хоче перемогти у "війні", як він вважає, проти США. Але Сі Цзіньпін не хоче воювати з Заходом. Він хоче, щоб в будь-яких рішеннях, які приймаються, враховувалась думка Китаю", - зазначив Клімкін.

Він зазначив, що головна логіка зустрічі лідері це протистояння Заходу і можливо співпраця в ядерній та інших сферах.

"Думаю, тут Сі Цзіньпіню Путін потрібен, відмовитись від нього китайський лідер не може і не хоче", - вважає дипломат.

Під час зустрічі Путін говорив про якусь двосторонню програму до 2030 р. Проте найбільший проект все одно провалено, зазначив Клімкін.

"Це стосується газогону "Сила Сибіру", Росії щось потрібно робити з газом. Але я так розумію, в контексті знижок і оптимальних умов китайці "викручують руки" РФ. Думаю, тут вони будуть на 100% успішні", - підкреслив Павло Клімкін.

Отже, навряд Путін добився того, що хотів. Хоча було видно, що він щонайменше не є розчарованим зустріччю. Тому тут скоріше певна сутнісна і емоційна нічия, додав Клімкін.

  • У вівторок, 17 жовтня, Путін прибув у Пекін. Він брав участь у форумі "Один пояс - один шлях". Там президент РФ взяв участь у церемонії офіційної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.
  • У ГУР Міноборони України заявили, що візит російського президента до Китаю може нести певні ризики для України. Проте українська розвідка уважно слідкує за ситуацією.


 

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