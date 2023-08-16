Про це повідомляє російське державне пропагандистське видання ТАСС.

Голова Громадської наглядової комісії Рязанської області Віктор Боборикін заявив, що Геннадій Лопирьов помер 16 серпня у лікарні. Відзначимо, що генерал Федеральної служби охорони РФ Геннадій Лопирьов відбував термін у виправній колонії.

У листопаді 2017 року Лопирьова визнали винним в отриманні хабарів на суму близько 7 млн рублів, а також у незаконному обігу зброї. Його засудили на 10 років позбавлення волі. Російський генерал відбував термін у колонії в Рязанській області.