Сидів за зброю та хабарі: у РФ повідомили про смерть ще одного генерала
У середу, 16 серпня, помер російський генерал Геннадій Лопирьов
Про це повідомляє російське державне пропагандистське видання ТАСС.
Голова Громадської наглядової комісії Рязанської області Віктор Боборикін заявив, що Геннадій Лопирьов помер 16 серпня у лікарні. Відзначимо, що генерал Федеральної служби охорони РФ Геннадій Лопирьов відбував термін у виправній колонії.
У листопаді 2017 року Лопирьова визнали винним в отриманні хабарів на суму близько 7 млн рублів, а також у незаконному обігу зброї. Його засудили на 10 років позбавлення волі. Російський генерал відбував термін у колонії в Рязанській області.
- 16 серпня у Москві помер колишній командувач військ східного військового округу та ексзаступника міністра оборони РФ генерал-полковник Геннадій Жидко.
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