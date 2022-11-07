"Сигнал для багатьох українців і країн": посольство Британії не планує евакуюватися з Києва

Про це заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ні, евакуація не планується. Ми тут із безпекою, яка дає нам можливість бути тут. Я тут уже кілька місяців, я живу в цій війні, як ви живете в цій війні. Безумовно, справедливо сказати, що обставини нашого від'їзду вже відрізняються від тих обставин, за яких ми вперше поїхали в лютому. І це не лише тому, що ми вважаємо загрозу менш серйозною: вона все одно серйозна. Зараз ми маємо краще уявлення і про потенціал України, і про потенціал Росії", - сказала Сіммонс.

Вона додала, що співробітники посольства готові змиритися багато з чим, щоб виконувати свою роботу.

"Я сказала б, що це щоденна розмова, як, мабуть, і для будь-якого українця, - враховувати обставини. Але ми готові змиритися багато з цим, щоб виконувати свою роботу. Поки що планів залишати Київ немає. І я думаю, що для багатьох людей, імовірно, дуже важливо, щоб ми залишилися", - наголосила Сіммонс.

За її словами, вона розуміє, що присутність посольства Британії в Києві важлива як сигнал для багатьох українців і для деяких країн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb