Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сигнал Китаю про готовність участі у переговорах по Україні. Огризко пояснив, чому ця позиція виглядає балансуванням між РФ і Заходом
Ексклюзив

Сигнал Китаю про готовність участі у переговорах по Україні. Огризко пояснив, чому ця позиція виглядає балансуванням між РФ і Заходом

7 серпня, 2023 понедiлок
14:42
Війна з Росією росія, Китай

Дипломат Володимир Огризко вважає, що позиція Китаю щодо війни залишається незмінною - в Пекіні продовжують балансувати між ідеологічним союзником Росією та економічно вигідним Заходом

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Найближчим часом Китай для Заходу буде найбільшим викликом. Іншими словами - головною загрозою. Пекін не може цього не розуміти. Тому зараз в Китаї будуть намагатись балансувати між своїм ідеологічним союзником Росією та економічно важливим Заходом. Вони роблять це постійно", - пояснив Огризко.

Дипломат наголосив, що китайський мирний план з 12 пунктів не передбачає практичних кроків для завершення війни.

"З таких самих міркувань я б говорив і про приїзд китайського представника на зустріч щодо обговорення української Формули миру в Саудівську Аравію. Ми вже давно говорили про 12 мирних пунктів Китаю. В них нічого нового немає. Оскільки це не конкретний план дій, а фактично перелік тез переписаних зі статуту ООН. Однак, якщо Китай дійсно хоче продемонструвати, що вони змінюють позицію щодо війни, то їм потрібно на офіційному рівні заявити, що головною передумовою завершення війни вивід російських військ з території України. Все інше можна обговорювати після цього. Такої заяви немає. Тому говорити про зміну позиції Китаю це видавати бажане за дійсне", - додав він.

ЄС отримав від Китаю сигнали про готовність брати участь у переговорах

Раніше видання Financial Times повідомляло, що Китай дав зрозуміти про свою готовність брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні, за словами європейських чиновників, які привітали його "конструктивну" участь у форумі в Саудівській Аравії, на якому не була присутня Москва.

Там зазначали, що переговори в Джидді, в яких взяли участь десятки країн і які були зосереджені на мирному плані з 10 пунктів, запропонованому Києвом, завершилися в неділю без конкретних результатів. Але присутність Пекіна, який тижнями раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, була сприйнята як перемога Києва і стала головною подією серед учасників заходу.

Видання нагадує, що Китай оголосив про "безмежне" партнерство з Росією перед повномасштабним вторгненням Москви до свого сусіда в лютому 2022 року, яке Пекін не засудив, а його мирний план, оприлюднений на початку цього року, збігся з тезами Кремля.

Один європейський дипломат сказав, що Китай "виглядає конструктивним" і "прагне показати, що [він] не Росія".

"Сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою", - наголосив він та додав, що Китай дав зрозуміти, що візьме участь у наступній подібній зустрічі.

Інший європейський чиновник сказав, що Китай "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні".

Читайте також: Обережний позитив Китаю та заяви на зустрічі в Саудівській Аравії. Хто й про що говорив у Джидді та що це означає для України

Президент Сі Цзиньпін відвідав російського президента Путіна в березні під час одного зі своїх перших офіційних візитів після скасування трирічного антиковідного режиму в Китаї. Однак Пекін залишається обережним щодо траєкторії розвитку відносин між двома державами. Зокрема видання додає, що минулого місяця FT повідомила, що Сі застеріг Путіна від використання ядерної зброї.

У форумі, який проходив на рівні радників з національної безпеки, взяли участь десятки країн з країн, що розвиваються, і розвинених країн, зокрема: Бразилія, Туреччина, Південна Африка і США, а також ЄС.

Західні країни та Україна сподівалися, що ця зустріч допоможе ізолювати Росію та здобути підтримку України серед країн, що розвиваються, які ще не заявили про свою позицію щодо вторгнення. Дехто розглядає війну як "конфлікт між НАТО на чолі з США та Москвою".

Світ
Україна
Росія
Китай
ЄС
російська армія
окупанти
НАТО
США
Читайте також:
Погода в Україні
5 серпня, 2023 субота
Грозові зливи, штормовий вітер та спека до +40°C: синоптик Наталка Діденко про погоду 6 серпня
військовий переворот у Нігері
5 серпня, 2023 субота
Повернення законної влади або інтервенція: Африканські країни оголосили ультиматум заколотникам у Нігері
Пошкоджений після удару ЗСУ міст в окупований Крим
7 серпня, 2023 понедiлок
"Шукали Storm Shadow і нарешті знайшли": Міноборони висміяло Росію після ударів по мостах до Криму
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.88
    Купівля 36.88
    Продаж 37.59
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
7 серпня
15:21
Ліга конференцій, жеребкування
"Динамо" отримало суперника у плей-офф Ліги конференцій
15:08
На фото: затримання
Передавав ворогу інформацію про маршрути техніки ЗСУ: у Харкові затримали залізничника
15:02
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
15:01
Ексклюзив
мости на Чонгар та Геніческ
Окупанти відкрили реверсний рух по одному з уражених мостів на Херсонщині
14:58
В Україні зріс попит на вживані легківки, - Укравтопром
14:49
Зоря
Ліга Європи: Жеребкування вивело "Дніпро-1" на "Зорю" у плей-офф
14:35
Білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам перейти кордон з Латвією
"Чергова провокація": білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам перейти кордон з Латвією
14:30
Ексклюзив
Володимир Огризко
Поки армію Росії не зламають в Україні: Огризко прокоментував доцільність проведення самітів щодо завершення війни
14:13
Оновлено
ЄС - Китай
"Допомогли зміцнити міжнародний консенсус": МЗС Китаю про підсумки переговорів щодо України в Джидді
14:05
OPINION
Віктор Трегубов
Єдиний схожий злочин Кремль проти України чинив лише раз
13:53
Baykar уклала з Саудівською Аравією найбільшу в історії Туреччини експортну угоду
Baykar уклала з Саудівською Аравією найбільшу в історії Туреччини експортну угоду
13:45
Ліга чемпіонів, жеребкування
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації
13:43
Як реагувати на підліткове "не хочу": поради для батьків від МОЗ
13:40
"Мавка.Лісова пісня"
На Amazon Prime в Іспанії відбулася прем'єра української "Мавки"
13:40
Китай
У Китаї знайшли стародавній череп: він не схожий на жодний людський, який бачили раніше
13:40
Новини компаній
На фото: новий комплекс Ferrexpo
Компанія Ferrexpo встановила новий комплекс пресової фільтрації для підвищення енергоефективності
13:39
зерно, зернова угода
"Готуємо до виконання рішення Ставки щодо "зернового коридору": Зеленський провів селекторну нараду
13:38
Ексклюзив
Тризуб на монументі "Батьківщина-мати"
В'ятрович пояснив, чому його насторожує ідея українізації радянського монумента "Батькіщина-мати"
13:30
Оновлено
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Маск відповів Цукербергу на пропозицію провести бій 26 серпня
13:24
хакери
"Інформація передана Силам оборони України": хакери зламали сайт московського БТІ
13:22
Нацполіція викрила міжнародний канал контрабанди наркотиків
Нацполіція викрила міжнародний канал контрабанди наркотиків і вилучила кокаїну на $500 тис.
13:17
Оновлено
На фото: обміняні військовополонені
Додому повернулося ще 22 українських військовополонених
13:10
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган скликав засідання уряду для обговорення "зернової угоди"
13:06
ракети Taurus
У Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, – нардеп Чернєв
12:58
гроза
В Україні потроху спадає спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 8 серпня від Наталки Діденко
12:49
Росіяни мають намір використовувати ТОТ України як сміттєві полігони: подробиці
12:39
Китай
Обсяги китайського експорту впали до найнижчого з 2020 року рівня, - Reuters
12:27
Зміна клімату може поглибити боргову яму для 59 країн, - дослідження
12:26
будиночок Поліни Райко
В Україні від дій РФ постраждали 763 об'єкти культурної спадщини: найбільше – на Харківщині
12:22
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат пояснив, як "кинджали" опинилися в небі Білорусі під час обстрілу України 5 серпня
12:02
OPINION
Сергій Таран
Зустріч у Саудівській Аравії: без Росії
11:58
гвинтокрил
У Каліфорнії зіткнулися два пожежні гелікоптери: загинуло троє людей
11:42
Ексклюзив
Світ без Росії - сухий залишок саміту в Саудівській Аравії, - експерт Центру близькосхідних досліджень
11:40
ЗСУ
Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ росіян на Херсонщині
11:34
Оновлено
Андрій Ярмоленко
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру
11:28
Українці 5 серпня спожили кількість електроенергії, рівнозначну потужності 5 теплових енергоблоків, – Укренерго
11:28
рубль долар
У Росії курс рубля впав до найнижчого рівня з березня 2022 року
11:18
Оновлено
У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці
Вибух у багатоповерхівці у Полтаві: кількість постраждалих зросла до трьох
11:05
крилата ракта "Калібр"
Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі й завели ракетоносій до пункту базування
11:01
обстріл Херсонщина
Російські війська зранку вдарили по Херсонщині: поранено чоловіка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV