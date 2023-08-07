Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Найближчим часом Китай для Заходу буде найбільшим викликом. Іншими словами - головною загрозою. Пекін не може цього не розуміти. Тому зараз в Китаї будуть намагатись балансувати між своїм ідеологічним союзником Росією та економічно важливим Заходом. Вони роблять це постійно", - пояснив Огризко.

Дипломат наголосив, що китайський мирний план з 12 пунктів не передбачає практичних кроків для завершення війни.



"З таких самих міркувань я б говорив і про приїзд китайського представника на зустріч щодо обговорення української Формули миру в Саудівську Аравію. Ми вже давно говорили про 12 мирних пунктів Китаю. В них нічого нового немає. Оскільки це не конкретний план дій, а фактично перелік тез переписаних зі статуту ООН. Однак, якщо Китай дійсно хоче продемонструвати, що вони змінюють позицію щодо війни, то їм потрібно на офіційному рівні заявити, що головною передумовою завершення війни вивід російських військ з території України. Все інше можна обговорювати після цього. Такої заяви немає. Тому говорити про зміну позиції Китаю це видавати бажане за дійсне", - додав він.

ЄС отримав від Китаю сигнали про готовність брати участь у переговорах

Раніше видання Financial Times повідомляло, що Китай дав зрозуміти про свою готовність брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні, за словами європейських чиновників, які привітали його "конструктивну" участь у форумі в Саудівській Аравії, на якому не була присутня Москва.

Там зазначали, що переговори в Джидді, в яких взяли участь десятки країн і які були зосереджені на мирному плані з 10 пунктів, запропонованому Києвом, завершилися в неділю без конкретних результатів. Але присутність Пекіна, який тижнями раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, була сприйнята як перемога Києва і стала головною подією серед учасників заходу.

Видання нагадує, що Китай оголосив про "безмежне" партнерство з Росією перед повномасштабним вторгненням Москви до свого сусіда в лютому 2022 року, яке Пекін не засудив, а його мирний план, оприлюднений на початку цього року, збігся з тезами Кремля.

Один європейський дипломат сказав, що Китай "виглядає конструктивним" і "прагне показати, що [він] не Росія".

"Сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою", - наголосив він та додав, що Китай дав зрозуміти, що візьме участь у наступній подібній зустрічі.

Інший європейський чиновник сказав, що Китай "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні".

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Президент Сі Цзиньпін відвідав російського президента Путіна в березні під час одного зі своїх перших офіційних візитів після скасування трирічного антиковідного режиму в Китаї. Однак Пекін залишається обережним щодо траєкторії розвитку відносин між двома державами. Зокрема видання додає, що минулого місяця FT повідомила, що Сі застеріг Путіна від використання ядерної зброї.

У форумі, який проходив на рівні радників з національної безпеки, взяли участь десятки країн з країн, що розвиваються, і розвинених країн, зокрема: Бразилія, Туреччина, Південна Африка і США, а також ЄС.

Західні країни та Україна сподівалися, що ця зустріч допоможе ізолювати Росію та здобути підтримку України серед країн, що розвиваються, які ще не заявили про свою позицію щодо вторгнення. Дехто розглядає війну як "конфлікт між НАТО на чолі з США та Москвою".