"Сила – це те, що сьогодні посилає Україні Литва": Науседа з дружиною вдягнули українські вишиванки

Фото він опублікував у своєму Twitter.

"Сьогодні ми святкуємо День вишиванки України, одягаючи традиційні вишиті сорочки, – пише Науседа. – Вважається, що вишиванка дає силу і допомагає побороти будь-яке лихо. Сила – це те, що сьогодні посилає Україні Литва. Ми будемо стояти з Україною до перемоги. Слава Україні".

Всесвітній день вишиванки щороку відзначається у третій четвер травня. Цьогоріч це свято припало на 19 травня.

У Черкасах боєць ТрО разом із місцевими художниками створили першу у світі бойову вишиванку.

У Чернівцях до Дня вишиванки відтворили вишиту сорочку Степана Бандери. Львівська майстриня створила її за єдиним оцифрованим фото Бандери у ній.

Пес Патрон, який працює з саперами Чернігова, привітав українців з Днем вишиванки.

Вихованці Луганського обласного будинку дитини №2, яких евакуювали із Сєвєродонецька, відзначили День вишиванки в Словенії

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