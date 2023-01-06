Сила України і оборонна взаємодія з партнерами вийшла на новий рівень, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Після мого візиту до США 2 тижні тому – у нашому дипломатичному марафоні було вже більше ніж двадцять етапів. І сьогодні ж оголошено про новий – і дуже потужний! – пакет американської оборонної підтримки для нашої держави. Вперше отримаємо броньовані машини "Бредлі" – це саме те, що треба. Бачимо абсолютно конкретні результати нашого візиту і переговорів", - заявив президент України.

Володимир Зеленський окремо відзначив підтримку Німеччини.

"Значний крок зробила Німеччина вперед на посилення безпеки не тільки України, але й усієї Європи. Зміцнення нашої протиповітряної оборони – це пряма робота на деескалацію тут і зараз. Станом на зараз для України – більше ППО, більше бронетехніки, вперше – західні танки, більше гармат і снарядів, більше енергетичних і політичних можливостей. Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто тримає Бахмут і Донеччину! Усім, хто рухається вперед на Луганщині! Усім, хто тримає Південь! Усім, хто захищає наше небо!", - йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

У четвер, 5 січня, президент США Байден та канцлер Німеччини Шольц оголосили спільний пакет озброєння для України, в який увійшли Bradley, Marder та ще одна батарея Patriot.

6 січня стало відомо, що США надають Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 3 мільярдів доларів.

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