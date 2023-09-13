Сили оборони анонсували продовження "спекотного" сезону в Криму для окупантів

Про це вона заявила в етері телеканалу "Еспресо"

"Варто розуміти головне - інформація про роботу Сил оборони має бути дозованою. Достатньо багато хороших новин було після цієї ночі, повʼязаних з цілями, які було уражено в Севастополі. Зараз триває дорозвідка і й збір інформації про вплив атаки. На Кримському півострові досить неспокійно. Ми ж своєю чергою, не дивлячись на те, що погода зараз характеризується прохолодними ночами, обіцяємо продовження "спекотного сезону" для окупантів в Криму", - заявила Гуменюк.

Капітан першого рангу наголосила, що окупанти будуть намагатись посилити протиповітряну оборону стратегічних обʼєктів в Криму

"Зрозуміло, що після останніх подій, окупанти будуть намагатись посилити протиповітряну оборону на території окупованого Криму. Особливо це стосується обʼєктів, які для них є стратегічно важливими. Також вони повністю усвідомлюють рівень небезпеки, який ми здатні забезпечити й тому будуть намагатись відповісти на наші дії. Ми ж до всього готові. Хочу зазначити, що події останнім часом є одним з елементів великої та потужної операції", - додала вона.