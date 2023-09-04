Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 76 окупантів, ще 3 взяли в полон
Українські воїни продовжують ліквідовувати російських терористів та знищувати їхню техніку
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 249 осіб (безповоротні - 76, поранені - 170, полон - 3)", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, українські військові знищили 20 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 БПЛА, 10 одиниць автомобільної техніки та одну спеціальну техніку. Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.
Зазначається, що росіяни 16 разів атакували українські позиції та здійснили 688 обстрілів, завдали 19 авіаударів.
- Російська армія спробувала висадитися у північно-західній частині Чорного моря. Натомість Військово-морські сили знищили ворожий катер типу КС-701 "Тунець" і ліквідували 6 окупантів.
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