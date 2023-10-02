Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку та штурми під Бахмутом, - Генштаб

Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку та штурми під Бахмутом, - Генштаб

2 жовтня, 2023 понедiлок
21:36
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Протягом доби росіяни завдали 5 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Українська ППО збила 4 з 7 ударних БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. Внаслідок російських атак ракетами, БпЛА, авіаційних ударів та обстрілів населених пунктів з РСЗВ є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках армія РФ безрезультатно намагалась відновити втрачені позиції

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степок Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Карповичі, Грем'ячка Чернігівської області; Голишівське, Тур'я, Михайлівське, Покровка, Попівка, Пономаренки Сумської області; Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Іванівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Зарічне, Спірне, Лиман Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки та Олександро-Шультиного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Григорівка, Костянтинівка, Біла Гора, Диліївка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Степового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили 6 атак в районі Мар’їнки Донецької області. Також наші захисники відбили атаки ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Богоявленка Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога біля Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське, Новодарівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі західніше Вербового Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Республіканець, Веселе, Тягинка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація ЗСУ завдала по окупантах 12 ударів, ракетні війська вразили низку ворожих об'єктів

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та 2 артилерійських засоби противника.

  • Упродовж попередньої доби ЗСУ ліквідували 510 окупантів. Загалом за час повномасштабної війни станом на ранок 2 жовтня РФ втратила понад 279 тис. військових.

Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Волинь
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Військові новини
наступ ЗСУ
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
1 жовтня, 2023 неділя
Cпікер палати представників США Маккарті може втратити посаду, - Reuters
30 вересня, 2023 субота
Настільки позитивний ефект, що США побоюються ескалації: ізраїльський воєнний експерт про ATACMS
2 жовтня, 2023 понедiлок
Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
2 жовтня
21:46
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Дипломат Безсмертний припустив, через що може розпочатися загальноєвропейська війна країн між собою
21:29
Ексклюзив
Прапор США
Чалий про проєкт бюджету США: уперше допомога Україні зброєю стала розмінною монетою між двома партіями
21:11
OPINION
Заблоцький
Як отримувати допомогу США та залишатися незалежними
21:01
Ігор Коломойський
Росія внесла Коломойського до списку терористів та екстремістів
20:57
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:16
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Пріоритетне знищення систем ППО, військових об'єктів ворога та переваги F-16 у бою проти російського Су-35. Колонка Сергія Згурця
20:14
OPINION
Сергій Гузь
До дискусії про напрямки пенсійної реформи
19:40
Фільм "Довбуш" понад місяць збирає повні зали: продано понад 390 тис. квитків
19:28
Оновлено
На фото: Віталій Новицький
Після російської атаки на Херсон у лікарні помер поліціянт
19:16
На фото: Директорка музею Голодомору Леся Гасиджак
Керівниця Музею Голодомору подала до суду після цькувань у соцмережах
19:15
Електроенергія
Росіяни атакували склад матеріалів ДТЕК на Дніпропетровщині
19:09
екологія війна
Прокурори зафіксували понад 265 воєнних злочинів РФ проти довкілля та 14 випадків екоциду
19:03
Азербайджан
Збереження культури та конфіскація зброї: Азербайджан представив план реінтеграції вірмен Нагірного Карабаху
19:02
Обмежити доступ дітей до інтернету практично неможливо і не варто, - Лісовий
19:00
Ексклюзив
Жозеп Боррель
"Росія перетворює на зброю голод та енергію": Боррель прокоментував російську морську блокаду
19:00
Огляд
Переможні новини 586 дня війни: "Армія дронів" знищила рекордну кількість російської техніки, а партизани в Криму пробралися на аеродром окупантів
18:59
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Олександрія
УПЛ: результати всіх матчів 9-го туру
18:56
Ексклюзив
Нагірний Карабах
Нагірний Карабах покинуло все вірменське населення, - політолог 
18:48
Роберт Фіцо і Віктор Орбан
Фіцо може стати новим Орбаном, - політолог Фесенко про результати виборів у Словаччині
18:43
США Україна
Politico: Захід може відмовитися від підтримки України, якщо вона не буде боротися з корупцією
18:41
Австралія
"Захищаючи Україну – захищаємо свободу": по всьому світу відбуваються акції до Дня захисників та захисниць України
18:21
На фото: очільники МЗС
Зеленський нагородив орденами п'ятьох очільників МЗС
18:15
Ексклюзив
Жозеп Боррель
Найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ми можемо запропонувати в Україні, - це членство у ЄС, - Боррель
18:12
На фото: танк Leopard
Україна отримала перші відремонтовані в Польщі танки Leopard
18:10
курс валют
НБУ впроваджує режим керованої гнучкості обмінного курсу
17:53
Китай
У день утворення КНР, Китай випустив анімаційний ролик про "воз'єднання" з Тайванем
17:47
Новини компаній
Лайфхак для криптотрейдерів. Цією карткою розрахуєтесь біткоїном навіть за каву
17:41
Оновлено
Окупанти завдали двох ударів по Куп'янську на Харківщині: є поранені
17:35
Відпустив вбивцю Гонгадзе та переслідував Луценка: суддю Слинька довічно утримуватиме держава, - Слідство. Інфо
17:34
Огляд
Мобілізація, повістки
Мобілізація у жовтні 2023: чи буде посилена та кого можуть призвати
17:32
Пауза після 11-го санкційного пакету проти РФ вже надто затягнулася, - Зеленський
17:19
Ексклюзив
ракети Taurus
Не варто хвилюватися: Defense Express про надання Україні Taurus
17:17
Ексклюзив
Микола Княжицький
Влада блокує роботу українських політиків закордоном, - нардеп Княжицький
17:15
Ексклюзив
Олексій Арестович
Після повернення до України Арестович має бути арештованим, - нардеп Дунда
17:05
українські полонені
Зеленський підписав закон щодо передачі зарплат полонених їхнім сім’ям
17:03
На Херсонщині підірвався псевдорозмінувальник, якого найняв фермер
16:45
Андрій Юсов
"Отримали дуже цінну інформацію": Юсов про спецоперацію "Бариня"
16:40
Блокнот і клавіатура
Сайт Еспресо.TV у списку медіа без джинси і з дотриманням професійних стандартів
16:39
Данія
Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві, де опікуватиметься відновленням регіону
16:31
На Одещині викрили ОЗУ, яке вирубувала ботанічний заказник з червонокнижними деревами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV