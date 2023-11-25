Сили оборони продовжують наступ у західній частині Запорізької області, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Українські війська продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області 23 та 24 листопада та підтвердили успіхи. Відеозапис з геолокацією, опублікований 22 листопада, показує, що українські війська відбили найзахіднішу траншею в серії з трьох траншів, які розташовані приблизно за 1 км на південний захід від Роботиного, а інші відеозаписи з геолокацією, опубліковані 23 листопада, показують, що українські сили також просунулися далі на захід від західної траншеї.

Додаткові відеозаписи з геолокацією, опубліковані 22 та 23 листопада, показують, що українські війська незначно просунулися вперед поблизу шосе Т0408 "Оріхів-Токмак" на північ від Новопрокопівки.