Сили оборони просунулися у Луганській та Запорізькій областях, - ISW
Українські військові продовжують наступати на деяких ділянках фронту. Так, Сили оборони України змогли просунутися у Луганській та Запорізькій областях
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що військові 15 серпня проводили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в Луганській області та на заході Запорізької області.
За даними Генштабу ЗСУ, військові продовжували контрнаступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (захід Донецької області - східна частина Запорізької області) напрямках.
Координати, опубліковані російським "воєнкором" 15 серпня, вказують на те, що Сили оборони просунулися на південь від Дібрової (7 км на південний захід від Кремінної) в Луганській області.
Геолокаційні кадри, опубліковані 14 серпня, показують, що українські сили просунулися до Роботиного, а подальші російські та українські звіти, опубліковані 15 серпня, свідчать про те, що українські сили направили додаткові контрнаступальні бригади в район Запорізької області.
- 16 серпня стало відомо, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
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